Thierry Henry empatizó con Vinicius Jr. tras la acusación de racismo de Gianluca Prestianni: “Veamos qué tan hombre es”

La Champions League 2025/26 se convirtió en escenario de uno de los momentos más hablados de los últimos tiempos, y no por lo deportivo. Vinícius Jr. acusó a Gianluca Prestianni por racismo en pleno partido, lo cual activó el protocolo antiracismo por parte del árbitro. Y si bien la situación no terminó escalando de cara al pitazo final, lo que pasó después es otra historia.

El episodio de racismo entre Prestianni y Vinícius escaló una vez terminado el partido. (Getty)

UEFA evaluará la situación, pero los analistas de la Champions League hicieron del incidente, el foco de los comentarios luego del encuentro. Y Thierry Henry, en particular, se despachó con una editorial en la que empatizó con Vinicius Jr., recordó cuando él mismo vivió situaciones similares y le pidió a Gianluca Prestianni que de un paso adelante y se haga responsable por sus palabras.

“Puedo identificarme con lo que está pasando con Vini Jr., es algo que me pasó un montón de veces luego de los partidos y en el campo. He hablado muchísimas veces de eso, y se me acusó de buscar excusas cuando viví esas situaciones“, inició Henry en CBS Sports.

Henry hizo su editorial sobre lo sucedido en CBS Sports.

“Muchas veces te sientes solo, porque es tu palabra contra la suya (…) Intentó hacerlo público una vez en España, no pasó nada. Otra vez pateó a alguien porque sintió que había sido demasiado. Ahora le habló al árbitro y le dijo lo que pasó, pero tampoco cambió nada“, continuó. “A mi también el árbitro me respondió que no podía hacer nada al respecto. Como puedes ver, no pueden hacer nada.”

Thierry Henry apuntó contra Gianluca Prestianni como individuo

El francés procedió luego a referirse a Gianluca Prestianni directamente: “Veamos qué tan hombre es Prestianni, que salga y revele lo que dijo, porque no puede decirle a Mbappé que no dijo nada. Entonces para qué te tapas hasta la nariz ¿Estás resfriado?”, destacó irónicamente. “Concuerdo con Mbappé que no se puede poner a todos en la misma bolsa. No es un problema del Benfica, no es un problema de Mourinho, es un problema de Prestianni.”

Henry pidió a Prestianni que sea responsable de sus dichos. (Getty)

“Kylian dijo que algo debe hacerse, veremos qué hacen. Devuelta, no es algo que deba caerle al Benfica, sino a ese individuo, que debe responder por lo que ha dicho. No me gusta especular, pero le creo a Kylian cuando dijo que Prestianni usó la palabra ‘mono'”, agregó Henry.

Y cerró con una reflexión y un pedido de acción a la UEFA: “Lo suficiente es suficiente. Es un juego hermoso, que hace feliz a la gente, pero cuando alguien sale lastimado, debemos actuar. No pretendamos como que no pasó. Y me mantengo cordial porque estamos en el aire y no quiero perder mi trabajo, pero es vergonzoso. No queremos ver esas cosas y es una cuestión individual, debemos tratarlo así.”

