Fue compañero de Cuti Romero, llegó este año a Ciudad de Bolivar y dejó un aviso a River antes de jugar por Copa Argentina: “Que mañana se hable de nosotros”

Agustín Rufinetti fue una de las incorporaciones que hizo Ciudad de Bolívar este año para reforzar el plantel que por primera vez en su historia compite en la Primera Nacional, segunda categoría del fútbol argentino en la que hizo su estreno absoluto el pasado viernes consiguiendo un valioso empate como visitante de Godoy Cruz en Mendoza.

Después de tan trascendental encuentro, al club que fue fundado por Marcelo Tinelli con el vóley como disciplina principal le llegó la oportunidad de enfrentar a River en su estreno en Copa Argentina, este mismo martes desde las 22.00 en el Estadio Único de La Pedrera, San Luis.

Rufinetti, surgido de Belgrano de Córdoba donde llegó a ser compañero de Cuti Romero, palpitó el encuentro considerándolo el más importante en lo que va de su carrera por la magnitud del rival, pero avisó que tanto él como sus compañeros no solo quieren vivir la experiencia, sino también buscar sacar provecho del difícil presente del Millonario para seguir con vida en el certamen.

“Ya por el nombre, River te dice todo. Estamos ansiosos por lo que va a ser el partido y deseosos de que mañana se hable de nosotros. Sabemos la trascendencia que tiene, así que estamos a la expectativa con eso”, dijo en diálogo con ESPN. Y agregó: “Sabemos que es un mata a mata, que hay penales y que esa sería una herramienta fuerte por lo difícil que va a ser ganarles (en los 90 minutos de juego). Lo venimos viendo, venimos analizando su juego para encontrar sus puntos débiles y sacar a relucir nuestras mejores cosas”.

Rufinetti se mostró conforme con el rendimiento de Ciudad de Bolívar ante Godoy Cruz, encuentro en Mendoza al que calificó como una experiencia de “Primera División” como lo será esta noche medirse al Millonario en San Luis. Pero aclaró: “En mi corta carrera, es el partido más importante, de más trascendencia. Es el partido que uno siempre sueña jugar. Vengo del ascenso, de jugar en Federal A y Primera Nacional. Me va a putear más gente, pero hay que tratar de disfrutarlo y no sufrirlo”.

Rufinetti y su recuerdo de Cuti Romero

Agustín Rufinetti solo tenía 17 años cuando le tocó subir a la Primera División de Belgrano de Córdoba donde ya imponía su autoridad un muy joven Cristian Romero, defensor del Tottenham y campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar.

“El es dos años más grande y ya habíamos compartido también en Reserva. Era una locura. Siempre digo que juega igual que cuando estaba en inferiores. Es el mismo su juego. Te rompía todo en inferiores y ahora lo sigo haciendo. Me volvía con él en el colectivo, porque vivíamos en el mismo barrio. También lo tenía a un costado de mi locker en el vestuario y al otro lado a Matías Suárez. Un recuerdo hermoso”, relató.

