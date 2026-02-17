Aníbal Moreno, con un pie afuera del debut de River en la Copa Argentina

En River se viven jornadas de tensión. Los resultados no acompañaron en los últimos dos partidos, pero tampoco el juego. Las lesiones no dan tregua entre el desgarro de Sebastián Driussi, la eterna recuperación de Franco Armani y la rotura de ligamentos de Juan Carlos Portillo, sumado al cuadro febril de Marcos Acuña que lo dejó afuera de la nómina de convocados para enfrentar a Ciudad de Bolívar este martes por los 32avos de final de la Copa Argentina.

Quien se perdería el partido ante Ciudad de Bolívar este martes es Aníbal Moreno, quien ante Argentinos Juniors en La Paterna sufrió una molestia en su gemelo derecho. La información inicial indicaba que se trataba de un calambre que no demandó estudios, pero el ex Palmeiras continuó con molestias y por eso sería baja este martes en el estreno de los de Marcelo Gallardo por la Copa Argentina.

Aníbal Moreno ante Gimnasia. (Foto: Getty).

¿Cómo formaría River?

Si bien resta la confirmación oficial de Marcelo Gallardo, el once para jugar contra Ciudad de Bolívar este martes desde las 22 horas en La Pedrera de San Luis es: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Giuliano Galoppo, Fausto Vera, Tomás Galván, Juanfer Quintero; Maximiliano Salas y Agustín Ruberto.

¿Cómo fue el arranque de Aníbal Moreno en River?

Luego de un 2025 con muchos problemas para encontrar al volante central, en 2026 la situación cambió drásticamente. River contrató a Aníbal Moreno y a Fausto Vera para reforzar el sector. Moreno llegó desde Palmeiras a cambio de 7 millones de dólares y en sus primeros partidos con la casaca del Millonario su lució, especialmente contra Barracas Central y Gimnasia.

Ante Rosario Central cumplió una tarea correcta, pero en las caídas frente a Tigre y Argentinos Juniors no mostró una buena cara. De hecho, en la derrota 4 a 1 ante el Matador en el Monumental fue determinante para el tercer tanto de los de Victoria, que se dio al inicio del segundo tiempo. Moreno ejecutó muy mal un tiro libre a favor cerca del arco de Beltrán, le regaló la pelota a Ignacio Russo que marcó el 3 a 0 parcial.

