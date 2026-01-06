Es tendencia:
Se confirmó la fecha de los debuts de River y Boca en la Copa Argentina

El Millonario y el Xeneize ya conocen el día en el que jugarán por los 32avos de final del certamen.

Por Marco D'arcangelo

River y Boca debutarán en la Copa Argentina 2026.
© GettyRiver y Boca debutarán en la Copa Argentina 2026.

Tras conocerse el sorteo del cuadro final de la Copa Argentina, desde la organización del certamen publicaron la oficialización de los partidos de 32avos de final, que se llevarán a cabo desde mediados de enero hasta la segunda semana de abril.

En este contexto, al igual que en la temporada pasada, River hará su debut contra Ciudad de Bolívar, equipo recientemente ascendido a la Primera Nacional. Este duelo será el martes 17 de febrero, con horario y estadio a confirmar.

Boca, por su parte, hará su estreno una semana después, ya que el martes 24 de febrero se enfrentará a Gimnasia de Chivilcoy, equipo del Torneo Federal A que hará su debut en la Copa Argentina. Por el momento no se conoce la sede ni el horario.

Por otro lado, la Copa Argentina tendrá su inicio el 18 de enero con dos encuentros. El inaugural será en el Estadio La Pedrera de San Luis, en donde a las 19.00 horas, Independiente Rivadavia de Mendoza, el último campeón del certamen, se enfrentará a Estudiantes de Caseros.

Seguido a esto, desde las 21.15 horas del mismo día, en el Estadio de Estudiantes de La Plata, Lanús, el último campeón de la Copa Sudamericana, se enfrentará contra Sarmiento de La Banda de Santiago del Estero, que participa del Torneo Federal A.

En cuanto a los otros grandes, San Lorenzo debutará el 20 de marzo frente a Deportivo Rincón de Los Sauces, Independiente jugará el viernes 27 de marzo ante Atenas de Río Cuarto, mientras que Racing hará lo propio el 28 de marzo ante San Martín de Formosa.

El cronograma de los 32avos de final de la Copa Argentina

Domingo 18 de enero

  • Sp. Independiente R. (Mza.) –  Estudiantes, a las 19.00 horas en estadio La Pedrera.
  • Lanús  –  Sarmiento de La Banda (S.E.), a las 21.15 horas en Estudiantes.

Lunes 19 de enero

  • Estudiantes de L.P.  –  Ituzaingó, a las 21.15 horas en Banfield.

Miércoles 21 de enero

  • Argentinos Jrs.  –  F.C. Midland, a las 21.15 horas en Lanús .
Miércoles 04 de febrero

  • Platense –  Argentino (Monte Maíz).
  • Talleres (Cba.)  –  Arg. de Merlo.

Jueves 05 de febrero

  • Dep. Riestra  –  Dep. Maipú (Mza.)
  • Barracas Ctral. –  Temperley.

Miércoles 11 de febrero

  • Ctral. Córdoba (S.E.) –  G. y Esgrima (Jujuy).
  • Rosario Ctral. –  Sp. Belgrano (S. Fco.).
Martes 17 de febrero

  • Aldosivi (M.D.P.)  –  San Miguel.
  • Tigre –  Claypole.
  • River Plate –  Cdad. de Bolívar.

Martes 24 de febrero

  • Boca Jrs. –  Gimnasia de Chivilcoy.

Miércoles 25 de febrero

  • San Martín (S. Juan) –  Dep. Madryn.
  • Godoy Cruz (Mza.) –  Dep. Morón.
Viernes 20 de marzo

  • San Lorenzo de A.  –  Dep. Rincón.

Miércoles 25 de marzo

  • Banfield –  Real Pilar.
  • At. Tucumán –  Sp. Barracas.

Viernes 27 de marzo

  • Belgrano (Cba.) –  At. de Rafaela.
  • Independiente –  Atenas (Río IV).
Sábado 28 de marzo

  • Racing Club –  San Martín (Formosa).

Domingo 29 de marzo

  • Newell´s O. Boys –  Acassuso.
  • Huracán –  Olimpo (B. Blanca).

Martes 31 de marzo

  • Unión –  Agropecuario.
Miércoles 01 de abril

  • Instituto A.C. Cba. –  Atlanta.
  • Def. y Justicia –  Chaco For Ever.

Martes 07 de abril

  • Estudiantes (Río IV) –  San Martín (Tucumán).
  • Vélez Sarsfield –  Dep. Armenio.
  • G. y Esgrima (Mza.) –  G. y Tiro (Salta).

Miércoles 08 de abril

  • Sarmiento (Junín) –  Tristán Suárez.
  • G. y Esgrima L.P. –  Camioneros.
