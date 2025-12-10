La reacción de los jugadores de Gimnasia de Chivilcoy cuando se confirmó que jugarán ante Boca por la Copa Argentina

Este miércoles 10 de diciembre, en el Predio de AFA ubicado en Ezeiza, se llevó a cabo el sorteo correspondiente a los 32avos de final de la Copa Argentina, donde se supo que Boca enfrentará a Gimnasia de Chivilcoy.

Dentro de este certamen hay muchísimas historias que son dignas de resaltar, ya que la gran mayoría de los futbolistas que se enfrentan a los clubes de Primera División no tienen al fútbol como labor principal, y se desempeñan como panaderos, empleados de comercio y/o carniceros, por citar ejemplos.

Los recorridos que hicieron muchos protagonistas son sinónimo de orgullo y valentía, de nunca aflojar. Por eso mismo, suelen observarse a los jugadores, sin importar el resultado final, celebrando enfrentarse con Boca, River, Racing, San Lorenzo o Independiente. Y en medio del almuerzo, el plantel de chivilcoyano se juntó a observar el sorteo.

Cuando se conoció que enfrentarían al Xeneize, luego de que saliera la bolilla con el nombre de su club, celebraron con muchísima emoción. Los brazos en alto, algunos abrazos y gritos de alegría. Claro, la exposición que tendrán de aquí en adelante será tal, que una buena actuación no solo podría clasificarlos a la próxima instancia, sino que más de uno tendría la chance de modificar sus respectivas carreras.

Tweet placeholder

Los cruces de la Copa Argentina 2026

San Lorenzo vs. Deportivo Rincón de Los Sauces

Huracán vs. Olimpo

River vs. Ciudad de Bolívar

Boca vs. Gimnasia de Chivilcoy

Racing vs. San Martín de Formosa

Independiente vs. Atenas de Río Cuarto

Platense vs. Argentino de Monte Maíz

Argentinos Juniors vs. Ferrocarril Midland

Banfield vs. Real Pilar

Lanús vs. Sarmiento de La Banda

Talleres vs. Argentino de Merlo

Belgrano vs. Atlético Rafaela

Vélez vs. Deportivo Armenio

Tigre vs. Claypole

Estudiantes vs. Ituzaingó

Gimnasia vs. Deportivo Camioneros

Newell’s vs. Acassuso

Rosario Central vs. Sportivo Belgrano de San Francisco

Independiente Rivadavia vs. Estudiantes de Caseros

Gimnasia de Mendoza vs. Gimnasia y Tiro de Salta

Central Córdoba vs. Gimnasia de Jujuy

Atlético Tucumán vs. Sportivo Barracas

Instituto vs. Atlanta

Estudiantes de Río Cuarto vs. San Martín de Tucumán

Godoy Cruz vs. Deportivo Morón

San Martín de San Juan vs. Deportivo Madryn

Unión vs. Agropecuario

Defensa y Justicia vs. Chaco for Ever

Sarmiento vs. Tristán Suárez

Aldosivi vs. San Miguel

Barracas Central vs. Temperley

Deportivo Riestra vs. Deportivo Maipú

Publicidad

Publicidad

ver también Clásico con Racing y duelo contra River: los rivales de Boca para el Apertura y Clausura 2026

ver también Interzonal duro y Superclásico con Boca: los rivales de River para el Apertura y Clausura 2026

DATOS CLAVES