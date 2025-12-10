La reacción de los jugadores de Gimnasia de Chivilcoy cuando se confirmó que jugarán ante Boca por la Copa Argentina

Este miércoles 10 de diciembre, en el Predio de AFA ubicado en Ezeiza, se llevó a cabo el sorteo correspondiente a los 32avos de final de la Copa Argentina, donde se supo que Boca enfrentará a Gimnasia de Chivilcoy.
Dentro de este certamen hay muchísimas historias que son dignas de resaltar, ya que la gran mayoría de los futbolistas que se enfrentan a los clubes de Primera División no tienen al fútbol como labor principal, y se desempeñan como panaderos, empleados de comercio y/o carniceros, por citar ejemplos.
Los recorridos que hicieron muchos protagonistas son sinónimo de orgullo y valentía, de nunca aflojar. Por eso mismo, suelen observarse a los jugadores, sin importar el resultado final, celebrando enfrentarse con Boca, River, Racing, San Lorenzo o Independiente. Y en medio del almuerzo, el plantel de chivilcoyano se juntó a observar el sorteo.
Cuando se conoció que enfrentarían al Xeneize, luego de que saliera la bolilla con el nombre de su club, celebraron con muchísima emoción. Los brazos en alto, algunos abrazos y gritos de alegría. Claro, la exposición que tendrán de aquí en adelante será tal, que una buena actuación no solo podría clasificarlos a la próxima instancia, sino que más de uno tendría la chance de modificar sus respectivas carreras.
Los cruces de la Copa Argentina 2026
- San Lorenzo vs. Deportivo Rincón de Los Sauces
- Huracán vs. Olimpo
- River vs. Ciudad de Bolívar
- Boca vs. Gimnasia de Chivilcoy
- Racing vs. San Martín de Formosa
- Independiente vs. Atenas de Río Cuarto
- Platense vs. Argentino de Monte Maíz
- Argentinos Juniors vs. Ferrocarril Midland
- Banfield vs. Real Pilar
- Lanús vs. Sarmiento de La Banda
- Talleres vs. Argentino de Merlo
- Belgrano vs. Atlético Rafaela
- Vélez vs. Deportivo Armenio
- Tigre vs. Claypole
- Estudiantes vs. Ituzaingó
- Gimnasia vs. Deportivo Camioneros
- Newell’s vs. Acassuso
- Rosario Central vs. Sportivo Belgrano de San Francisco
- Independiente Rivadavia vs. Estudiantes de Caseros
- Gimnasia de Mendoza vs. Gimnasia y Tiro de Salta
- Central Córdoba vs. Gimnasia de Jujuy
- Atlético Tucumán vs. Sportivo Barracas
- Instituto vs. Atlanta
- Estudiantes de Río Cuarto vs. San Martín de Tucumán
- Godoy Cruz vs. Deportivo Morón
- San Martín de San Juan vs. Deportivo Madryn
- Unión vs. Agropecuario
- Defensa y Justicia vs. Chaco for Ever
- Sarmiento vs. Tristán Suárez
- Aldosivi vs. San Miguel
- Barracas Central vs. Temperley
- Deportivo Riestra vs. Deportivo Maipú
ver también
Clásico con Racing y duelo contra River: los rivales de Boca para el Apertura y Clausura 2026
ver también
Interzonal duro y Superclásico con Boca: los rivales de River para el Apertura y Clausura 2026
DATOS CLAVES
- Boca enfrentará a Gimnasia de Chivilcoy por los 32avos de final de la Copa Argentina.
- El sorteo oficial se realizó este miércoles 10 de diciembre en el Predio de AFA.
- El plantel de Gimnasia de Chivilcoy celebró con emoción el cruce durante el almuerzo.