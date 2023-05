Perjudica a River: la decisión de Fluminense para enfrentar a The Strongest

El Grupo D de la presente edición de la Copa Libertadores de América cuenta con un equipo completamente cortado y con puntaje perfecto como Fluminense y con tres conjuntos con la misma cantidad de unidades y luchando a más no poder por el segundo boleto a disposición.

Es que The Strongest, Sporting Cristal y River Plate comenzaron sus respectivas campañas en el mencionado certamen continental de una forma bastante irregular, por lo que cuentan con muy poco margen de error para meterse en octavos de final.

En medio de ese panorama, este jueves tendrá duelos muy importantes. Por un lado, el Millonario visitará a Sporting Cristal en Perú. Por el otro, Fluminense hará lo propio presentándose en el estadio Hernando Siles de La Paz, Bolivia, contra The Strongest.

Así las cosas, Fernando Diniz, director técnico del conjunto de Río de Janeiro, tomó una inesperada decisión que perjudica a River teniendo en cuenta la batalla del Millonario con The Strontest. Es que tomó la determinación de reservar a jugadores muy importantes.

Sin ir más lejos, piezas de suma jerarquía como Germán Cano, Felipe Melo, Paulo Ganso y Lima no estarán a disposición ya que ni siquiera formaron parte de la lista de convocados. Una decisión negativa para River ya que necesita que The Strongest no sume.