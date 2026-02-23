Fernando Belluschi analizó el presente de River y bancó a Marcelo Gallardo: “Confío en que lo va a lograr”

Entre 2006 y 2007, Fernando Belluschi defendió la camiseta de River Plate. Allí coincidió brevemente con Marcelo Gallardo y ese tiempo juntos le permitió conocer al actual entrenador Millonario. En ese contexto, el oriundo de Los Quirquinchos, provincia de Santa Fe, no dudó en confiar plenamente en el Muñeco pese a la crisis actual. Lo hizo en una entrevista exclusiva con BOLAVIP.

– ¿Cómo ves los partidos que jugó River este año?



-La verdad que uno se queda con la imagen del River de Gallardo anterior y espera que funcione igual en poco tiempo, pero creo que le está costando este arranque. Hay muchos jugadores nuevos y una idea de juego que, a mi entender, es un poco diferente a la de su paso anterior. Va a ser cuestión de tiempo hasta que las piezas encajen como él las está buscando. Confío mucho en Marcelo, en la personalidad del plantel y en la calidad que tiene. River tiene un gran equipo. Estos arranques difíciles o malas rachas han pasado en el fútbol mundial: el Manchester United lleva años sin buenos resultados. A veces es una época en la que no te sale nada o los resultados no acompañan, pero estoy convencido de que le va a encontrar la vuelta y el equipo va a empezar a funcionar.

– ¿Cómo lo ves a Gallardo? ¿Cuáles son esas diferencias que notas entre aquel River letal en la presión y este que parece faltarle intensidad?



– Marcelo siempre se destacó por equipos intensos, con recuperación alta y jugadores de jerarquía que marcan la diferencia en los últimos metros. Hoy claramente no está teniendo esa intensidad de años anteriores, pero él tiene una gran capacidad para adaptar su idea a los futbolistas que dispone, que quizás tienen otras características. Confío en que lo va a lograr, porque ya demostró que entiende muy bien a los jugadores y los conoce dentro de la cancha. Antes no se puede discutir la calidad del plantel: eran casi todos de selección, con mucha experiencia en el club. Hoy hay varios que no conocen todavía lo que es River y eso pesa, les cuesta más adaptarse. Antes tenías un mediocampista con 300 partidos en el club, como Ponzio; hoy los volantes son más jóvenes y nuevos. Pero tiene grandes jugadores de mitad de cancha para adelante. Cuando le encuentre la vuelta, el equipo va a funcionar. En torneos donde los rivales cierran mucho y a veces te ganan con un lateral al área, puede ser más complicado que otros años, pero estoy seguro de que River va a pelear el campeonato hasta el final.

Fernando Belluschi en un partido ante Vélez. (Foto: FotoBaires)

– Apelando a tu mirada de mediocampista, el mundo River no espera mucho, algo que seguro viviste como jugador. En el mediocampo puntualmente: Fausto Vera y Aníbal Moreno llegaron ahora, Tomás Galván volvió tras cinco años y Juanfer Quintero, que sí tiene más recorrido. ¿Creés que cuando el mediocampo encuentre esa comunión va a ser la clave para que los delanteros empiecen a hacer goles?

– Sí, en el fútbol de hoy el mediocampo muchas veces decide la cantidad de goles que hace el equipo. Para mí, Juanfer es el gran jugador de equilibrio: en otros años creaba tres situaciones y metía dos goles; este año no está saliendo tanto, pero con la calidad que tiene es cuestión de tiempo. El fútbol necesita jugadores como él —quedan pocos— y hay que aprovecharlos. Cuando los volantes más de base conecten bien con él y con los de adelante, River va a generar mucho más. Uno, con los años, entiende mejor que hay momentos en los que creabas dos y metías dos, y otros en los que creás diez y no entra ninguno. Pero con calidad de juego, un buen entrenador y una institución como River, en algún momento las cosas van a salir. Es cuestión de que todos se adapten a lo que quiere el técnico y encuentren ese entendimiento.

Los números de Belluschi en River

Entre 2006 y 2007, Fernando Belluschi acumuló 62 compromisos de carácter oficial defendiendo la camiseta de River Plate, despachándose con 13 anotaciones y 18 asistencias. No pudo conseguir ningún título con la entidad Millonaria.