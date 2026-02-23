La continuidad de Marcelo Gallardo en River, minuto a minuto: ¿renuncia o dirige contra Banfield?

El segundo ciclo de Marcelo Gallardo al frente de River Plate pende de un hilo luego de la caída de este domingo ante Vélez Sarsfield por el Torneo Apertura. Desde su retorno al club como DT, el Muñeco aún no sumó títulos y atraviesa una racha inédita en 115 años de la institución.
Es que, entre todas las competencias, el Millonario perdió 13 de sus últimos 20 compromisos disputados, algo que no se veía en River desde 1911. Gallardo decidió no hablar en conferencia de prensa tras la caída ante el Fortín y analiza su continuidad. Horas clave en Núñez.