La continuidad de Marcelo Gallardo en River, minuto a minuto: ¿renuncia o dirige contra Banfield?

Por primera vez desde que regresó al club, el Muñeco pidió tiempo para pensar . No habló en conferencia de prensa y le dará una respuesta a la dirigencia en las próximas horas.

A pesar del tenso momento, el DT llegó hace instantes al predio de Ezeiza, donde dirigirá la práctica a las 18.

La decisión de Gallardo sobre su continuidad o renuncia depende exclusivamente de su deseo . Tomará una determinación y luego la comunicará.

A pesar de los malos resultados del equipo, el presidente de River y la dirigencia respalda al Muñeco y no pone en duda su continuidad desde su lado, tal como informó La Página Millonaria. Sin embargo, la decisión recae ahora en el DT.

El segundo ciclo de Marcelo Gallardo al frente de River Plate pende de un hilo luego de la caída de este domingo ante Vélez Sarsfield por el Torneo Apertura. Desde su retorno al club como DT, el Muñeco aún no sumó títulos y atraviesa una racha inédita en 115 años de la institución.

Es que, entre todas las competencias, el Millonario perdió 13 de sus últimos 20 compromisos disputados, algo que no se veía en River desde 1911. Gallardo decidió no hablar en conferencia de prensa tras la caída ante el Fortín y analiza su continuidad. Horas clave en Núñez.