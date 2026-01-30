Es tendencia:
Así quedaron los cruces de la UEFA Europa League tras el sorteo de los playoffs

Se conocieron los cruces del repechaje del segundo certamen más importante de Europa, que se llevarán a cabo entre el 9 y el 26 de febrero.

Por Joaquín Alis

Este viernes 30 de enero se llevó a cabo el sorteo de los playoffs de la UEFA Europa League. Tras la finalización de la fase de liga, los equipos que quedaron posicionados entre el 9° y el 24° conocieron a qué rival deberán vencer para meterse en los octavos de final, tal como sucedió en el sorteo de la Champions League.

Genk, Dínamo Zagreb, Bologna, Brann Stuttgart, Celtic, Ferencvaros, Ludogorets, Nottingham Forest, Fenerbahce, Viktoria Plzen, Panathinaikos, Estrella Roja, Lille, Celta y PAOK formarán parte de esta instancia. El ganador de cada cruce accederá a los octavos de final.

En Nyon, Suiza, el organismo que regula al fútbol en el viejo continente sorteó este viernes los emparejamientos para los 16avos de final. Allí, se confirmaron los ocho partidos de Playoffs. Repasá todos los cruces.

Cabe recordar que todos los enfrentamientos de esta instancia se llevarán a cabo el jueves 19 de febrero (ida) y el 26 de febrero (vuelta) de 2026. Todo se podrá ver por la pantalla de Disney+. Por otra parte, quienes esperan cómodos en los octavos de final son Olympique de Lyon, Aston Villa, Midtjylland, Real Betis, Porto, Braga, Friburgo y Roma.

Así quedaron los cruces

  • Genk vs. Dínamo Zagreb
  • Bologna vs. Brann
  • Stuttgart vs. Celtic
  • Ferencvaros vs. Ludogorets
  • Nottingham Forest vs. Fenerbahce
  • Viktoria Plzen vs. Panathinaikos
  • Estrella Roja vs. Lille
  • Celta vs. PAOK

El cuadro de la UEFA Europa League 2025/26

Imagen
Las fechas clave de la etapa de eliminación directa de la Europa League

  • Partidos de ida de Playoffs: 19 de febrero.
  • Partidos de vuelta de Playoffs: 26 de febrero.
  • Sorteo octavos de final: 27 de febrero.
  • Partidos de ida de octavos: 12 de marzo.
  • Partidos de vuelta de octavos: 19 de marzo.
  • Partidos de ida de cuartos: 9 de abril.
  • Partidos de vuelta de cuartos: 16 de abril.
  • Partidos de ida de semifinales: 30 de abril.
  • Partidos de vuelta de semifinales: 7 de mayo.
  • Final: 20 de mayo.

Dónde es la final de la Europa League

El partido definitorio por la Europa League será en el Beşiktaş Park de Estambul. Dicho encuentro será el miércoles 20 de mayo en el escenario que albergó la final de la Supercopa de la UEFA en 2019.

joaquín alis
Joaquín Alis

