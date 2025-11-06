Valió como un gol: la atajada imposible de Dibu Martínez para Aston Villa por la Europa League

Aston Villa estaba igualando sin goles frente a Maccabi Tel Aviv por la fecha 4 de la UEFA Europa League, en Villa Park, cuando la magistral intervención de Dibu Martínez impidió que los israelíes se pusieran en ventaja.

Tan solo transcurrían 38 minutos dela primera etapa cuando Dor Peretz, el capitán de los visitantes, quedó de frente al arco luego de un pase al medio por parte de Roy Revivo y, al momento de ejecutar con el argentino ya vencido, falló el tanto.

El marplatense había quedado tendido en el césped tras la habilitación de Revivo, pero con toda su humanidad logró impedir el gol de Peretz, quien se lamentó muchísimo no poder vencer el arco de los ingleses, ya que el campeón del mundo y bicampeón de América con la Selección Argentina tuvo una tapada sensacional.

Tiempo después de que el arquero con pasado en Getafe tuviera semejante intervención, los comandados por Unai Emery destrabaron el resultado por medio de Ian Maatsen, y en el complemento ampliaron la ventaja, de penal, a través del neerlandés Donyell Malen.

Tabla de posiciones de la UEFA Europa League

