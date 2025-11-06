Es tendencia:
Valió como un gol: la atajada imposible de Dibu Martínez para Aston Villa por la Europa League

El arquero argentino, que no fue convocado por Lionel Scaloni para el amistoso ante Angola, tuvo una fantástica intervención para evitar la caída de su valla.

Por Julián Mazzara

Dibu Martínez realizó una grandiosa atajada en el partido de Aston Villa.
© ESPNDibu Martínez realizó una grandiosa atajada en el partido de Aston Villa.

Aston Villa estaba igualando sin goles frente a Maccabi Tel Aviv por la fecha 4 de la UEFA Europa League, en Villa Park, cuando la magistral intervención de Dibu Martínez impidió que los israelíes se pusieran en ventaja.

Tan solo transcurrían 38 minutos dela primera etapa cuando Dor Peretz, el capitán de los visitantes, quedó de frente al arco luego de un pase al medio por parte de Roy Revivo y, al momento de ejecutar con el argentino ya vencido, falló el tanto.

El marplatense había quedado tendido en el césped tras la habilitación de Revivo, pero con toda su humanidad logró impedir el gol de Peretz, quien se lamentó muchísimo no poder vencer el arco de los ingleses, ya que el campeón del mundo y bicampeón de América con la Selección Argentina tuvo una tapada sensacional.

Tiempo después de que el arquero con pasado en Getafe tuviera semejante intervención, los comandados por Unai Emery destrabaron el resultado por medio de Ian Maatsen, y en el complemento ampliaron la ventaja, de penal, a través del neerlandés Donyell Malen.

Tabla de posiciones de la UEFA Europa League

Con la ausencia de Dibu Martínez y varios batacazos, Lionel Scaloni confirmó los convocados de la Selección Argentina ante Angola

Con la ausencia de Dibu Martínez y varios batacazos, Lionel Scaloni confirmó los convocados de la Selección Argentina ante Angola

Las 4 sorpresas en la lista de la Selección Argentina para el amistoso ante Angola

Las 4 sorpresas en la lista de la Selección Argentina para el amistoso ante Angola

Los próximos partidos de Aston Villa

  • Premier League: domingo 9 de noviembre, 11:00 horas, Aston Villa vs. Bournemouth.
  • Premier League: domingo 23 de noviembre, 11:00 horas, Leeds United vs. Aston Villa.
  • Europa League: jueves 27 de noviembre, 14:45 horas, Aston Villa vs. Young Boys.
julián mazzara
Julián Mazzara

