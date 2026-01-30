Es tendencia:
logotipo del encabezado
Champions League

Así quedaron los cruces de la UEFA Champions League tras el sorteo de los playoffs

Se conocieron los cruces del repechaje, que se llevarán a cabo entre el 17 y el 25 de febrero.

Por Joaquín Alis

Seguí a Bolavip en Google!
Así quedaron los cruces de playoffs de la Champions League
© Getty ImagesAsí quedaron los cruces de playoffs de la Champions League

Este viernes 30 de enero se llevó a cabo el sorteo de los playoffs de la UEFA Champions League. Tras la finalización de la fase de liga, los equipos que quedaron posicionados entre el 9° y el 24° conocieron a qué rival deberán vencer para meterse en los octavos de final.

Real Madrid, Inter, París, Newcastle, Juventus, Atlético de Madrid, Atalanta, Leverkusen, Borussia Dortmund, Olympiacos, Brujas, Galatasaray, Mónaco, Qarabag, Bodo/Glimt y Benfica formarán parte de esta instancia. El ganador de cada cruce seguirá en competencia y el perdedor irá a la Europa League.

En Nyon, Suiza, el organismo que regula al fútbol en el viejo continente sorteó este viernes los emparejamientos para los 16avos de final. Allí, se confirmaron los ocho partidos de Playoffs, con el apasionante duelo entre Real Madrid y Benfica como plato fuerte. Repasá todos los cruces.

Cabe recordar que todos los enfrentamientos de esta instancia se llevarán a cabo entre el 17 y 18 de febrero (ida) y el 24 y 25 de febrero de 2026. Todo se podrá ver por la pantalla de Disney+.

Por otra parte, quienes esperan cómodos en los octavos de final son Arsenal, Bayern Múnich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting Lisboa y Manchester City.

Así quedaron los cruces

  • Benfica vs. Real Madrid
  • Bodo/Glimt vs. Inter
  • Mónaco vs. París Saint-Germain
  • Qarabag vs. Newcastle
  • Galatasaray vs. Juventus
  • Brujas vs. Atlético de Madrid
  • Borussia Dortmund vs. Atalanta
  • Olympiakos vs. Bayer Leverkusen
Publicidad

El cuadro de la UEFA Champions League 2025/26

Así quedaron las posiciones de la fase de liga de la Champions League

Las fechas clave de la etapa de eliminación directa de la Champions League

  • Partidos de ida de Playoffs: 17 y 18 de febrero.
  • Partidos de vuelta de Playoffs: 24 y 25 de febrero.
  • Sorteo octavos de final: 27 de febrero.
  • Partidos de ida de octavos: 10 y 11 de marzo.
  • Partidos de vuelta de octavos: 17 y 18 de marzo.
  • Partidos de ida de cuartos: 7 y 8 de abril.
  • Partidos de vuelta de cuartos: 14 y 15 de abril.
  • Partidos de ida de semifinales: 28 y 29 de abril.
  • Partidos de vuelta de semifinales: 5 y 6 de mayo.
  • Final: 30 de mayo.
Publicidad

Dónde es la final de la Champions League

Por primera vez en la historia, el partido definitorio por la Orejona será en el Puskás Aréna de Budapest. Dicho encuentro será el sábado 30 de mayo en el escenario que albergó la final de la Europa League en 2023.

Atento Mastantuono: el DT de la Premier League que pica en punta para reemplazar a Arbeloa en Real Madrid

ver también

Atento Mastantuono: el DT de la Premier League que pica en punta para reemplazar a Arbeloa en Real Madrid

Todos los goles argentinos en la definición de fase liga de la Champions League: Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y más

ver también

Todos los goles argentinos en la definición de fase liga de la Champions League: Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y más

joaquín alis
Joaquín Alis

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Quintero, en esta versión, es el mejor jugador del fútbol argentino y top 3 de Sudamérica

ggrova
german garcía grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

Lee también
Real Madrid y Benfica volverán a enfrentarse en la Champions League
Champions League

Real Madrid y Benfica volverán a enfrentarse en la Champions League

La insólita patada que recibió Prestianni tras el cuarto gol de Benfica ante Real Madrid
Champions League

La insólita patada que recibió Prestianni tras el cuarto gol de Benfica ante Real Madrid

Deslumbrados con el nivel de Gianluca Prestianni vs. Real Madrid: ''Fue el faro de todo lo que pasó''
Fútbol europeo

Deslumbrados con el nivel de Gianluca Prestianni vs. Real Madrid: ''Fue el faro de todo lo que pasó''

Se definió el rival de Atlético de Madrid para los 16avos de final de la Champions League
Champions League

Se definió el rival de Atlético de Madrid para los 16avos de final de la Champions League

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo