Así quedaron los cruces de la UEFA Champions League tras el sorteo de los playoffs

Este viernes 30 de enero se llevó a cabo el sorteo de los playoffs de la UEFA Champions League. Tras la finalización de la fase de liga, los equipos que quedaron posicionados entre el 9° y el 24° conocieron a qué rival deberán vencer para meterse en los octavos de final.

Real Madrid, Inter, París, Newcastle, Juventus, Atlético de Madrid, Atalanta, Leverkusen, Borussia Dortmund, Olympiacos, Brujas, Galatasaray, Mónaco, Qarabag, Bodo/Glimt y Benfica formarán parte de esta instancia. El ganador de cada cruce seguirá en competencia y el perdedor irá a la Europa League.

En Nyon, Suiza, el organismo que regula al fútbol en el viejo continente sorteó este viernes los emparejamientos para los 16avos de final. Allí, se confirmaron los ocho partidos de Playoffs, con el apasionante duelo entre Real Madrid y Benfica como plato fuerte. Repasá todos los cruces.

Cabe recordar que todos los enfrentamientos de esta instancia se llevarán a cabo entre el 17 y 18 de febrero (ida) y el 24 y 25 de febrero de 2026. Todo se podrá ver por la pantalla de Disney+.

Por otra parte, quienes esperan cómodos en los octavos de final son Arsenal, Bayern Múnich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting Lisboa y Manchester City.

Así quedaron los cruces

Benfica vs. Real Madrid

Bodo/Glimt vs. Inter

Mónaco vs. París Saint-Germain

Qarabag vs. Newcastle

Galatasaray vs. Juventus

Brujas vs. Atlético de Madrid

Borussia Dortmund vs. Atalanta

Olympiakos vs. Bayer Leverkusen

El cuadro de la UEFA Champions League 2025/26

Así quedaron las posiciones de la fase de liga de la Champions League

Las fechas clave de la etapa de eliminación directa de la Champions League

Partidos de ida de Playoffs: 17 y 18 de febrero.

Partidos de vuelta de Playoffs: 24 y 25 de febrero.

Sorteo octavos de final: 27 de febrero.

Partidos de ida de octavos: 10 y 11 de marzo.

Partidos de vuelta de octavos: 17 y 18 de marzo.

Partidos de ida de cuartos: 7 y 8 de abril.

Partidos de vuelta de cuartos: 14 y 15 de abril.

Partidos de ida de semifinales: 28 y 29 de abril.

Partidos de vuelta de semifinales: 5 y 6 de mayo.

Final: 30 de mayo.

Dónde es la final de la Champions League

Por primera vez en la historia, el partido definitorio por la Orejona será en el Puskás Aréna de Budapest. Dicho encuentro será el sábado 30 de mayo en el escenario que albergó la final de la Europa League en 2023.

