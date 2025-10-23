AS Roma estaba perdiendo por 2-0 frente a Viktoria Plzeň por la fecha 3 de la UEFA Europa League, pero a los 9 minutos del complemento apareció Paulo Dybala para generar el penal con el que después terminó descontando.

Los dirigidos por Gian Piero Gasperini no estaban teniendo una buena actuación ante los checos, pero a partir del tanto del cordobés se llenaron de esperanza para ir detrás del empate.

Tras ser el autor material del penal por medio de un cabezazo que impactó en la mano del defensor central Svetozar Marković y el árbitro turco Halil Umut Meler sancionó la pena máxima. Allí fue que el oriundo de Laguna Larga definió con muchísima clase.

Dybala esperó hasta último momento para definir con total calidad, ya que el arquero Martin Jedlička se tiró sobre su derecha y el remate fue sobre el sector izquierdo del arco del Stadio Olímpico. Así, alcanzó su primer tanto en la competencia, ya que en los partidos anteriores no formó parte por una lesión.

Tweet placeholder

Tabla de posiciones de la Europa League

Publicidad