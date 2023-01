La historia más conocida en el fútbol es la del pibe que se forma en el potrero del barrio, lo descubren de algún club importante, pasa por las inferiores hasta que un día debuta en Primera, se convierte en ídolo y termina dando el gran salto al fútbol europeo. Pero la historia de Jaime Barceló es diferente, y en exclusiva con Bolavip, el arquero argentino repasó todos los detalles sobre su camino al fútbol del viejo continente.

En sus propias palabras, Jaime Barceló, quien ganó notoriedad en TikTok contando tips para conseguir club y sus entrenamientos, se inició en el fútbol más tarde que el resto, entrando recién con 19 años por primera vez a un club profesional.

Dio sus primeros pasos en las inferiores de Excursionistas, donde permaneció hasta quedar libre durante la pandemia. Lejos de bajar los brazos y frustrarse, salió a buscar nuevas oportunidades de una modalidad un poco diferente a la que conocemos en el fútbol: repartiendo CV con aptitudes y experiencia, como si se tratara de cualquier otro trabajo.

“Tal vez no es tan común la manera en que lo hice yo, de mandar CV directo a los equipos, pero sí se manejan mucho con el CV, videos y a través de conocidos”, asegura Barceló, quien actualmente juega en el Keuruun Pallo, que milita en la Tercera División de Finlandia, a la cual ascendieron tras salir campeones de la Cuarta, donde él tuvo la valla menos vencida de todo el campeonato.

Este sueño europeo le nació desde chico, y en búsqueda de sus objetivos, se le ocurrió empezar a mandar su material para allá, cosa que se le facilitó al tener pasaporte español. Si bien en principio puede parecer extraño, son muchos los jugadores que le escriben a los clubes en búsqueda de oportunidades. Al mismo tiempo, destacó que todos los futbolistas, hasta los más top, tienen su “CV” que quizás no esté en un PDF al ser “público”.

“Enzo Fernández, el hombre del momento, tiene un CV que no necesariamente es un CV porque todos saben su historia”. En cuanto a los datos que él incluye, al ser arquero son principalmente la trayectoria, minutos jugados, vallas invictas y goles en contra. Además, se agrega información sobre la nacionalidad y altura, entre otros.

Pero, como para todo, existe un criterio. Una pregunta que le hicieron muchas veces era si se envía CV a clubes de la verdadera élite europea, como el Real Madrid o el Chelsea, y la respuesta fue negativa: “No gastás tiempo. Aunque capaz puedas estar al nivel, ahora no tenes la espalda de experiencia en papeles para que te den bola, entonces no gastás tiempo en mandar ahí porque es muy poco probable que te respondan, y hay muy pocos contactos”.

Además, Barceló explicó el criterio que tiene para presentarse ante los clubes: “Yo mando CV a una liga y si veo que no me contesta nadie, capaz para el CV que estoy mandando bajo una liga. Voy midiendo si estoy mandando bien o no de acuerdo a las respuestas”.

En los últimos años se contactó principalmente con ligas de Finlandia, Suecia, Dinamarca y Noruega, y actualmente se encuentra en búsqueda de oportunidades en Europa del Este, en países como Letonia y Lituania, y también en otras ligas de Austria, Bélgica, Luxemburgo y Suiza, según le confesó a Bolavip.

Las conversaciones para convertirse en refuerzo de un equipo varían de institución a institución, en lo que el joven arquero describió como un proceso no lineal, que depende mucho de las necesidades y posibilidades de cada club. “Depende mucho de cada equipo y lo que te responden. Es más creativo que un proceso”, describió, agregando que el proceso requiere una investigación, ya sea a través de los sitios web del club, o mismo de LinkedIn, para encontrar contactos.

Respecto al fichaje, destacó que hay equipos que se contactan directamente por el video enviado pero si hay más tiempo, en ocasiones prefieren realizar pruebas, para lo que usualmente ofrecen hospedaje.

LA LEJANÍA CON "LOS MILLONARIOS DEL FÚTBOL

Si hay otro mito en el fútbol es el estilo de vida, como tener contratos con cláusulas millonarias, vivir en las más excéntricas mansiones, los autos de lujo. Pero esa es la realidad de unos pocos. Se ganan sueldos de los que Jaime aseguró que durante la temporada se puede vivir, pero que, al menos en Finlandia, en su categoría, suelen estar apenas por debajo de la media.

Eso sí, no hay regulaciones claras de la Federación respecto al tema, habiendo equipos que juegan con futbolistas locales sin necesariamente pagarles. Sin embargo, cuando los clubes llevar jugadores de afuera, es decir, que se mudan específicamente para jugar al fútbol, los clubes suelen agregar cosas como alojamiento y comida. Además, algunos jugadores optan por hacer “extras”, como entrenando a las categorías juveniles.

¿VOLVER A ARGENTINA?

En el futuro, a Jaime Barceló le gustaría incursionar nuevamente en el fútbol argentino, como una especie de revancha. “El Ascenso estaría lindo. El Nacional B es un torneo entretenido con muchos equipos. Soy de acá y me gustaría en algún momento jugar en mi país”, concluye.

LA ENTREVISTA COMPLETA, EN NUESTRO CANAL DE YOUTUBE: