VIDEO | Se ganó la ovación: Lisandro Martínez cruzó a Lewandowski y desató una locura en Old Trafford

A pesar de que Manchester United caía 1-0 ante FC Barcelona y se estaba quedando eliminado de la Europa League, sobre el final de la primera etapa apareció Lisandro Martínez para enloquecer a todos los fanáticos de los Red Devils.

Desde que se puso la camiseta del ex equipo de Cristiano Ronaldo, el zaguero de la Selección Argentina fue ovacionado en cada momento. "Argentino, argentino", suelen entonar los fanáticos del club inglés ante cada cruce o anticipo que tiene el ex Newell's Old Boys.

Robert Lewandowski había abierto el marcador, de penal, y ya sobre la finalización del primer tiempo, el polaco sintió el rigor de Licha. Cuando fue a recepcionar el balón en la mitad del campo, el cual frenó con el revés del pie derecho, apareció Martínez para cortarlo.

Inmediatamente, todos los presentes en Old Trafford se levantaron de sus asientos para ovacionar al campeón del mundo con la Selección Argentina y desatar un enorme éxtasis. Y no es para menos, ya que los tiene a todos dentro de su bolsillo.