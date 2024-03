El canadiense Alphonso Davies tiene apenas 21 años, es una de las grandes promesas del fútbol mundial y ya se ha establecido como titular indiscutido del Bayern Múnich. Su nivel y proyección han llamado la atención de los grandes equipos del mundo y el Real Madrid busca ficharlo, a pesar de que el ídolo de Alphonso Davies sea el gran verdugo de los Merengues: Lionel Messi.

Como varios de los futbolistas jóvenes, el canadiense es un adepto a la tecnología y le gusta realizar streams de vez en cuando en Twitch. Y justamente en su último directo, reveló una interesante curiosidad: posee un cuadro enmarcado en su habitación de la foto que tiene con Lionel Messi.

Se trata de una foto de aquel histórico triunfo por 8 a 2 del Bayern Múnich sobre el Barcelona en Lisboa, rumbo a lo que luego sería la conquista de la Champions League 2020 en plena pandemia para el conjunto bávaro.

Davies reconoció que lamentablemente no pudo intercambiar camiseta con Leo en aquel partido. Sin embargo, aquella foto donde Messi le ayudaba a levantarse tras cometerle una falta, siempre quedará guardada en su memoria. Y también en su habitación. “Messi me cometió una falta y luego me ayudó a levantarme. Esa imagen se quedará conmigo para siempre. Voy a enmarcar esa foto”, reconoció Davies en 2020 y cumplió.

La foto con Messi que adorna la habitación de Alphonso Davies

Esa foto hoy se encuentra en su habitación, tal y como se pudo ver casi de casualidad en un reciente stream del jugador del Bayern Múnich:

Esta no fue la única vez que Alphonso Davies demostró su fanatismo por Lionel Messi, y pudo finalmente intercambiar su camiseta luego del partido por la Champions 2022/23, luego de la victoria por 1 a 0 de los bávaros ante el por entonces PSG de Leo.

El Real Madrid quiere fichar al canadiense

Davies firmó su contrato con el Bayern Múnich en abril del 2020; en aquel momento los bávaros se aseguraron que el canadiense seguiría con ellos por cinco años más, pero ahora la situación es crítica.

Si Davies no renueva, el Bayern Múnich tendrá que venderlo en el mercado de verano o arriesgarse a perderlo libre en 2025, tal y como le sucedió al PSG con Mbappé.

Su valor de mercado es de 70 millones de euros, de acuerdo a Transfermarkt, por lo que los bávaros deberán actuar y asegurarse a Davies o el dinero antes de perderlo todo.