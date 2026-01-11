Así quedó la tabla de títulos de España tras la victoria de Barcelona ante Real Madrid en la Supercopa

En el Estadio Ciudad Deportiva del Rey Abdalá, en Yeda, Arabia Saudita, Barcelona se impuso por 3-2 ante Real Madrid en la final de la Supercopa de España. El combinado catalán sumó su primera estrella en el año y le recortó distancia al Merengue.

El primer título del año estaba en juego para ambos gigantes españoles. Esta final venía con antecedentes recientes, ya que los de Hansi Flick se impusieron en las dos definiciones entre ambos durante 2025: 5-2 en la Supercopa de España y 3-2 en la Copa del Rey.

En esta oportunidad tampoco faltaron los goles. Sobre el final de la primera parte, Raphinha y Robert Lewandowski marcaron para los catalanes, mientras que Vinícius Júnior y Gonzalo García lo hicieron para los de Xabi Alonso. Así, el partido se fue 2-2 al descanso.

En el complemento, Raphinha volvió a gritar para los de Flick, con un poco de fortuna en la definición. Este último festejo del brasileño le sirvió al culé para quedarse con un nuevo título ante su clásico rival al aguantar en los últimos minutos tras la expulsión de Frenkie De Jong.

De esta manera, Barcelona se mantiene como el máximo ganador de la Supercopa de España con 16 ediciones, mientras que Real Madrid acumula 13. A nivel general, incluyendo lo internacional, los blancos lideran el palmarés con 106 estrellas y los catalanes llegaron a 103.

Los títulos de Real Madrid y Barcelona

REAL MADRID 106 : 15 Champions League, 36 LaLiga, 20 Copa del Rey, 5 Mundial de Clubes, 4 Intercontinental, 6 Supercopa de Europa, 2 Copa de la UEFA, 13 Supercopa de España, 2 Copa Latina, 1 Copa Iberoamericana, 1 Copa de la Liga y 1 Copa Eva Duarte.

: 15 Champions League, 36 LaLiga, 20 Copa del Rey, 5 Mundial de Clubes, 4 Intercontinental, 6 Supercopa de Europa, 2 Copa de la UEFA, 13 Supercopa de España, 2 Copa Latina, 1 Copa Iberoamericana, 1 Copa de la Liga y 1 Copa Eva Duarte. BARCELONA 103: 5 Champions League, 28 LaLiga, 32 Copa del Rey, 3 Mundial de Clubes, 5 Supercopa de Europa, 4 Recopa de Europa, 16 Supercopa de España, 3 Copa de Feria, 2 Copa Latina, 2 Copa de la Liga y 3 Copa Eva Duarte.

