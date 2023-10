El diario Tuttosport de Italia sorprendió este miércoles 25 de octubre al poner en su portada el interés de la Juventus por el argentino Rodrigo de Paul como posible fichaje para el próximo mercado de enero. En España confirmaron la información del citado medio, pero también reportaron que Atlético de Madrid ya le busca un posible reemplazo y hay un nombre apuntado.

Rodrigo de Paul, poco a poco, se está ganando un lugar como titular en el equipo de Diego Simeone. No obstante, está lejos de ser un jugador indispensable para los colchoneros. Este puede ser un punto a favor para Juventus en su plan de revitalizar el mediocampo. El punto en contra es que la Vecchia Signora no juega competición europea esta temporada.

De todas maneras, la Serie A le sienta bien a De Paul. Su llegada al Atleti se dio luego de varias temporadas consecutivas formidables jugando para Udinese (34 goles y 36 asistencias en 184 partidos). De hecho, en Italia, siempre se lo vinculó con los equipos más importantes como Inter o, recientemente, con la Roma. Ahora, Juventus va a todo o nada por su llegada en enero.

Según la información de Tuttosport, el conjunto bianconero le ofrecería a los colchoneros una cesión con una buena suma de dinero con opción de compra. Si se cumplen algunos objetivos, esa opción pasaría a ser obligatoria, por supuesto, con más dinero de por medio. El objetivo es sumar a la figura de la Selección Argentina cuanto antes.

Atlético de Madrid ya tendría apuntado al reemplazo de Rodrigo de Paul

Desde hace algunas semanas que Atlético de Madrid está siendo vinculado con algunos nombres de mediocampistas para fichar. Tras saltar la información sobre de Paul desde Italia, el diario AS lo replicó, pero agregó que interesa como su reemplazo a Fabián Ruiz, actualmente en PSG.

Fabián Ruiz “es un jugador del gusto del club del Metropolitano” y se perfila a ser el nombre que vayan a buscar en enero en caso que de Paul emigre a Turín. Su actualidad en PSG es complicada, más allá que para su entrenador Luis Enrique sea una opción de recambio en el mediocampo.

En Francia, el ex Napoli no cae muy bien. Desde el año pasado que fue blanco de críticas por sus actuaciones con PSG cuando estuvo en campo. Precisamente, en las últimas horas, el periodista Abdellah Boulma, en declaraciones a France Bleu Paris, cuestionó a Ruiz y pidió por su salida en enero. “No aporta casi nada incluso si marcó un buen gol el sábado“, dijo.

En comparación con Rodrigo de Paul, Fabián Ruiz es un futbolista más “cerebral” con mejor pase, pero menos aguerrido y con menos llegada al área que el argentino. Si bien destacó en Napoli, también lo hizo en Real Betis jugando en LaLiga, por lo que Atlético de Madrid buscaría recuperar a ese jugador que destacó en España.

Atlético de Madrid tendría un ‘Plan B’

Si bien el diario AS asegura que Fabián Ruiz sería el nombre apuntado para reemplazar a de Paul, también es cierto que hay otro mediocampista que gusta mucho en el Metropolitano. En el pasado mercado de verano, Diego Simeone pidió mucho por el fichaje de Pierre-Émile Hojbjerg. Sin embargo, Tottenham no cedió.

El periodista Fabrizio Romano reveló tiempo atrás que los Spurs no cedieron ante la salida de Hojbjerg porque no lograron ponerse de acuerdo con Atlético de Madrid en los términos. Si bien tenían el visto bueno para una cesión con opción de compra, desde Inglaterra, pedían que esa opción sea obligatoria. Los colchoneros no pudieron torcer esa opinión y desistieron de su llegada.

El nombre de Hojbjerg volvió a ser mencionado con Atlético de Madrid en los últimos días, aunque Juventus también estaría tras su fichaje. Pero, si la prioridad pasa a ser de Paul en Turín, el danés quedaría únicamente con el interés del Metropolitano, que podría volver a la carga ya sin el argentino.