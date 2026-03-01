Es tendencia:
Copa del Rey

Hansi Flick advierte a Diego Simeone con Lamine Yamal en la previa del Barcelona vs. Atlético de Madrid por Copa del Rey

El entrenador alemán avisa que si Lamine Yamal juega como frente al Villarreal, el Barça tiene chances de dar vuelta el resultado con el Colchonero.

Por Germán Carrara

Hansi Flick confía en dar vuelta la serie con el Atlético de Madrid si Lamine Yamal juega como contra Villarreal.
El 4 a 1 del Barcelona sobre el Villarreal de este sábado 28 de febrero en el Camp Nou le dio la pauta a Hansi Flick de que es posible dar vuelta el resultado de 4 a 0 que sufrió en la ida de la Semifinal de la Copa del Rey con el Atlético de Madrid en el Estadio Metropolitano. Mucho más si Lamine Yamal logra copiar el hattrick que anotó ante el Submarino Amarillo.

“Todo el mundo ha visto su actuación de hoy, el primer gol lo necesitaba para entrar en el partido. Lo que ha hecho es excepcional, a este nivel lo necesitamos para el equipo, y a este nivel lo queremos el martes”, comentó el estratega alemán en la conferencia de prensa posterior al encuentro que le permitió al Culé afianzarse en la cima de la tabla de posiciones de LaLiga con 64 unidades.

En esa misma línea, a la espera de lo que será el duelo de este 3 de marzo en el Camp Nou ante los de Diego Simeone (que en su turno vencieron 1 a 0 al Real Oviedo en el Estadio Carlo Tartiere con un gol de Julián Alvarez), Hansi Flick remarcó el nivel que Lamine Yamal está teniendo a lo largo de la temporada 2025/2026.

“Intentamos cuidar de Lamine, pero el resto del equipo también estaba muy bien. Hemos presionado bien al Villarreal, ganando duelos directos y ha sido la clave del partido de hoy, ha presionado bien y rápido, ha hecho una gran actuación”, expresó en conferencia de prensa.

Y para cerrar, Flick defendió al joven atacante de las críticas y las presiones por parte, sobre todo, de la prensa española: “Para Lamine la situación es que es muy joven, tiene que mejorar y tiene mucha calidad. Los rivales juegan con dos o tres marcadores y eso es difícil para él. Estoy muy contento por cómo ha ido, para que tenga más confianza”.

Lionel Scaloni se hizo presente en el Camp Nou para el Barcelona vs. Villarreal

Lionel Scaloni pudo ver en vivo y en directo la función que brindó Lamine Yamal en el Barcelona 4 – Villarreal 1, seguramente con la intención de anotar ciertos detalles de frente a la Finalissima (que está en medio de rumores por la situación en Qatar) que la Selección Argentina debe disputar contra España el próximo 27 de marzo.

Además, también pudo observar a otros habituales en las convocatorias de Luis De La Fuente como Pau Cubarsi, Alejandro Balde, Fermín López, Dani Olmo, Pedri y Ferran Torres.

