Mientras se estudia lanzar la “Ley Vinícius”, se activó el protocolo anti racismo en un partido de LaLiga de España

El encuentro se frenó a los 80 minutos y en su reanudación marcó un gol el futbolista que había sido acusado de haber propinado un insulto racista a un rival.

Por Juan Ignacio Portiglia

Se activó el protocolo anti racismo en el duelo entre Elche y Espanyol.
La acusación de Vinícius Júnior sobre supuestos insultos racistas que le habría propinado Gianluca Prestianni durante el partido de ida de los playoffs clasificatorios a los octavos de final de la Champions League entre Benfica y Real Madrid no solo derivaron en una investigación de UEFA, seguida de una suspensión preventiva del futbolista argentino para la revancha, sino también en que desde la IFAB se comience a estudiar la posibilidad de sancionar a los jugadores que se tapen la boca para hablar con sus rivales.

Con la denominada “Ley Vinícius” en análisis y el tema todavía candente por las últimas declaraciones que hizo a la prensa José Mourinho asegurando que sería el primero en apartar a Prestianni si se confirman esos agravios, algo que hasta la fecha no sucedió, un nuevo episodio dio lugar este domingo a que se activara el protocolo anti racismo en el duelo que Elche y Espanyol disputaron por la jornada 26 de LaLiga de España.

Todo comenzó en un cruce entre el marroquí El Hilali y el español Rafa Mir. El futbolista del Espanyol se dirigió al árbitro apuntando al delantero del equipo local, acusándolo de haberle dirigido un insulto racista. Mir negó de inmediato con la mano la acusación, pero el árbitro paró el partido y comunicó lo sucedido al delegado de campo de juego, para que de inmediato se aplicara el protocolo.

El partido se paró a los 80 minutos, se revisaron imágenes y sobraron las charlas en el terreno de juego y los murmullos en las tribunas. El encuentro que el Espanyol ganaba 2-1 se reanudó y paradójicamente fue Rafa Mir, el acusado, el encargado de marcar de penal y en el minuto 90 el gol del empate definitivo para Elche.

El encuentro finalizó con un clima de máxima tensión, al punto que Charles Pickel, del Espanyol, vio la tarjeta roja en el quinto minuto de adición tras una vehemente protesta al árbitro del partido. Con la constancia de lo sucedido en el acta arbitral, será la investigación posterior la que determinará si hubo un episodio de racismo o no, para proceder a las sanciones correspondientes.

Preocupación en FIFA

José Mourinho sobre Gianluca Prestianni: ”Si es culpable nunca lo volveré a mirar igual”

José Mourinho sobre Gianluca Prestianni: ”Si es culpable nunca lo volveré a mirar igual”

El ente rector del fútbol mundial no oculta su preocupación por la escalada de episodios de racismo y es por eso que estudia junto a la IFAB la regla que podría sancionar a aquellos jugadores que se tapen la boca para hablar, solo si se confirma que están dirigiéndose a un rival.

“La IFAB también acordó que se realizarán consultas para desarrollar medidas en los casos en que (…) los jugadores se cubran la boca cuando se enfrentan a los oponentes durante los partidos”, informaron a través de una circular los entes que rigen al fútbol internacional y el reglamento este sábado en Gales, donde se celebró la 140ª Reunión General Anual. La regla podría entrar en vigor antes de la disputa del Mundial.

Data clave

  • IFAB estudia sancionar a jugadores que se tapen la boca para hablar con rivales.
  • Gianluca Prestianni recibió una suspensión preventiva tras una denuncia por racismo de Vinícius Júnior.
  • Rafa Mir marcó el empate 1-1 para Elche tras activarse el protocolo antirracismo.
Juan Ignacio Portiglia
Juan Ignacio Portiglia

