La situación de Paulo Dybala en Roma es una que interesa y bastante en el barrio de La Boca. Desde la directiva Xeneize están expectantes por las negociaciones del cordobés con el conjunto de la capital italiana, cuyo vínculo finaliza en cinco meses. Y las cosas no parecen ir por buen camino.

Quien se pronució este jueves fue Claudio Ranieri, el histórico entrenador italiano que se retiró de la actividad al finalizar la temporada 2024/25 como DT de la Roma, y que pasó a ser un asesor cercano a la directiva del club. En diálogo con Sky Sports, Ranieri explicó los problemas que tienen las negociaciones con Paulo Dybala y Lorenzo Pellegrino, otro histórico de la institución.

El futuro de Paulo Dybala sigue sin tener una definición y su negociación con Roma sigue en curso. (Getty)

“Para la supervivencia del club, necesitamos bajarle el salarios; de lo contrario, no podremos cumplir con las normas del Fair Play Financiero“, respondió Ranieri ante la consulta. Al italiano no le tembló el pulso a referirse a la salida de dos de los jugadores más importantes del plantel y agregó: “Basándonos en lo que han hecho en el campo, las referencias del entrenador y sus peticiones, si hay un encuentro, genial; si no, nos despedimos de ellos“.

Para Boca, el hecho de que desde Roma reconozcan que Dybala tendrá que bajar su salario si quiere quedarse, es una buena noticia. Uno de los principales inconvenientes del Xeneize a la hora de negociar por el mediapunta argentino era el alto salario que cobra en el club italiano.

Roma le ofreció renovar a Paulo Dybala con una rebaja del 62,5% de su salario actual

Según expresa el medio italiano Repubblica, la directiva de la Roma ya le hizo una oferta inicial a Paulo Dybala para renovar su contrato una temporada más. De acuerdo al medio, la Roma le ofreció 3 millones de euros netos por temporada, una rebaja del 67,5% en comparación con los 8 millones que recibe actualmente.

Mientras tanto, el propio Dybala hizo un guiño sobre su futuro hace algunas semanas, cuando estaba por cumplir sus 600 partidos en el fútbol italiano: “Llevo casi 15 años en Italia. Es algo único para mí, los únicos estadios que he visto. Mirando hacia atrás, han pasado tantas cosas. Italia siempre será algo especial para mí, y no sé cuánto tiempo me quedaré, pero lo estoy disfrutando hasta el final“, expresó.

