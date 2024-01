El ex compañero de Messi que se hartó de Barcelona: "A la mier**, me voy de aquí"

Si hay algo que destaca a ciertos clubes como, por ejemplo, Barcelona, es que varios de sus futbolistas jóvenes nunca llegan a tener oportunidades en el primer equipo, pese a ser elogiados por los cazatalentos. Así, hubo varios casos en los últimos años. Uno de ellos fue el croata Alen Halilovic, quien apenas pudo jugar un sólo partido con la camiseta culé.

El mediocampista estaba destinado a ser el heredero de Andrés Iniesta o Xavi Hernández. En 2015, llegó a jugar su primero y único encuentro cuando ingresó en un partido de Copa del Rey ante Elche. Fueron sus únicos 28 minutos. Luego, fue cedido constantemente a préstamo a otros equipos hasta que dijo basta.

Si bien supo ser compañero de Lionel Messi y Javier Mascherano en el Barça, jamás pudo compartir campo con algunos de los argentinos en el equipo de Luis Enrique. Estuvo en Sporting de Gijón y Hamburgo hasta que quedó libre. Desde ahí, llegó a jugar en Milan, Las Palmas, Standard Lieja, Heerenveen, Birmingham, Reading y HNK Rijeka.

Ahora, en esta temporada 2023-24, a sus 27 años, integra el plantel de Fortuna Sittard de los Países Bajos donde parece haber encontrado la regularidad y la continuidad que tanto estaba buscando. Tras varios años sin hablar sobre lo que pasó en el Barça, reconoce que no tuvo paciencia.

Alen Halilovic: “No quería volver a salir, así que dije: ‘A la mierda, yo salgo de aquí’“

En una entrevista para The Athletic, Halilovic habló sobre lo que fue ese paso por Barcelona, club que pagó 5 millones de euros al Dinamo Zagreb. “El Tottenham quería comprarme, pero el Barcelona era de mi estilo. Se trataba de tener la posesión y el balón en los pies. El primer año iba a jugar en el Barça B, luego me cedían a algún equipo de Primera y, al tercer año, decidían. Los dos primeros años fueron perfectos en el Barça, pero esperaba tener una oportunidad en el primer equipo en el tercero“, comenzó contando.

Y continuó: “Entonces, me di cuenta de que Luis Enrique no me vio allí. Me iba a quedar un año más y el Barça decidió que tenía que volver a salir cedido, así que estaba un poco frustrado con todo. No quería volver a salir, así que dije: ‘A la mierda, yo me voy de aquí’. Viéndolo ahora, sólo necesitaba ser paciente, entrenar y esperar“.

Así como sucedió con el joven croata, hay varios ejemplos de futbolistas que no han tenido la oportunidad en el Barça por falta de paciencia o no aprovechar su oportunidad.

¿Qué dijo sobre la oportunidad de compartir plantel con Messi?

Pero, más allá de que no tuvo muchas oportunidades y no supo esperar en Barcelona, Halilovic sí habló sobre lo que fue compartir entrenamientos con Lionel Messi. Aunque, también destacó a otra figura del equipo de Luis Enrique.

“Aprendí mucho incluso entrenando con el primer equipo y pude jugar con Messi, que era mi ídolo. No es de este mundo, así que me lo esperaba, pero Busquets realmente me sorprendió. Es el mejor jugador con el que he entrenado. Ahora tengo 27 años. Puedo jugar diez años más y demostrar que puedo estar a gran nivel“, comentó.