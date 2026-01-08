Es tendencia:
Cuándo se juega la final de la Supercopa de España entre Barcelona y Real Madrid

Los gigantes de LaLiga ganaron sus duelos de semifinales y volverán a verse las caras en la definición por el título.

Por Agustín Vetere

Lamine Yamal y Vinícius Júnior, figuras de la final.
Lamine Yamal y Vinícius Júnior, figuras de la final.

En el Estadio Rey Abdalá de Yeda, en Arabia Saudita, se definieron este jueves los finalistas de la Supercopa de España. Los mejores equipos de la última temporada en LaLiga y la Copa del Rey se disputan el primer título del año y serán Barcelona y Real Madrid quienes se enfrenten por la estrella.

Este miércoles, el elenco comandado por Hansi Flick consiguió un abultado 5-0 en la primera llave de semifinales ante Athletic Club para asegurar su lugar en en la final. Raphinha, en dos oportunidades, Ferran Torres, Fermín López y Roony Bardghji anotaron los tantos en la goleada.

En un duelo mucho más apretado, Real Madrid se convirtió este jueves en el segundo finalista del evento ante Atlético de Madrid. Los de Xabi Alonso se impusieron por 2-1 con los gritos de Federico Valverde y Rodrygo, mientras que Alexander Sorloth marcó el descuento.

De esta manera, el elenco catalán intentará extender su dominio reciente sobre el equipo de la capital española. Cabe recordar que ambos se vieron las caras a inicios del 2025, también por la Supercopa, con un triunfo por 5-2 para los de Flick.

Cuándo se juega la final de la Supercopa de España 2026

El partido definitorio también tendrá como escenario al Estadio Rey Abdalá de Yeda. Será el domingo 11 de enero desde las 16, hora argentina, con Barcelona y Real Madrid como rivales por un nuevo título.

En síntesis

  • Barcelona y Real Madrid disputarán la final de la Supercopa de España 2026.
  • El partido por el título se jugará el domingo 11 de enero a las 16:00.
  • Barcelona goleó 5-0 y Real Madrid ganó 2-1 en las semifinales en Yeda.
agustín vetere
Agustín Vetere

ggrova
german garcía grova

River retomó contactos por Jhohan Romaña: cómo es la nueva oferta que envió

jpasman
toti pasman

Gracias Aptra: los Premios Toti 2025 a los mejores del año, con Mastantuono, Cavani y Borja consagrados

