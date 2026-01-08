Este jueves 8 de enero, se enfrentan Atlético de Madrid y Real Madrid por la semifinal de la Supercopa de España 2026, en el King Abdullah Sports City, ubicado en la ciudad de Yeda, Arabia Saudita. El encuentro comienza a las 16:00 horas (Argentina) y se puede ver por Flow Sports. Además, el árbitro es Mateo Busquets y en el VAR está Javier Iglesias.
Atlético de Madrid vs. Real Madrid EN VIVO y ONLINE vía Flow Sports por la Supercopa de España 2026: minuto a minuto
Se define al rival de Barcelona, que viene de aplastar a Athletic Club. Seguí el minuto a minuto por BOLAVIP.
¿Qué pasa si Atlético de Madrid y Real Madrid empatan en la Supercopa de España?
En el caso de que el encuentro culmine igualado a lo largo de los 90 minutos, no habrá prórroga. El finalista se definirá por medio de los penales.
La terna arbitral de Atlético de Madrid vs. Real Madrid
Mateo Busquets fue designado para arbitrar el derbi que protagonizan Atlético de Madrid y Real Madrid por la semifinal de la Supercopa de España 2026. Está acompañado por los asistentes Gonzalo García y Adrián Díaz, mientras que Víctor García y Rubén Campo ofician como cuarto y quinto árbitro, respectivamente.
En el VAR, estará Javier Iglesias como encargado, y lo acompañarán Jorge Figueroa (AVAR 1) y Alejandro Quintero (AVAR 2).
undefined
La posible formación de Atlético de Madrid vs. Real Madrid
Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Conor Gallagher, Koke, Álex Baena; Alexander Sørloth y Julián Álvarez. DT: Diego Simeone.
La posible formación de Real Madrid vs. Atlético de Madrid
Thibaut Courtois; Federico Valverde, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger, Álvaro Carreras; Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham; Rodrygo, Gonzalo García, Vinícius Júnior. DT: Xabi Alonso.
Palabra autorizada