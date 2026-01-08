Atlético de Madrid vs. Real Madrid EN VIVO y ONLINE vía Flow Sports por la Supercopa de España 2026: minuto a minuto

13:03hs La terna arbitral de Atlético de Madrid vs. Real Madrid

Mateo Busquets fue designado para arbitrar el derbi que protagonizan Atlético de Madrid y Real Madrid por la semifinal de la Supercopa de España 2026. Está acompañado por los asistentes Gonzalo García y Adrián Díaz, mientras que Víctor García y Rubén Campo ofician como cuarto y quinto árbitro, respectivamente.

En el VAR, estará Javier Iglesias como encargado, y lo acompañarán Jorge Figueroa (AVAR 1) y Alejandro Quintero (AVAR 2).