Liverpool se hace fuerte en Anfield Road y marcó diferencias ante Toulouse. El elenco inglés goleó por 4-1 a su rival y se perfila como candidato a quedarse con la Europa League.

Jurgen Klopp presentó un equipo mixto y dominó de principio a fin. Lo que permite ubicarse como uni líder del grupo E con nueve puntos en tres partidos.

Resultado en el que fue clave el uruguayo Darwin Núñez. El delantero dio el gol de la tranquilidad al cierre del primer tiempo. Mostrando su faceta goleadora, se hizo los espacios y sacó un potente remate que dejó sin opciones a Restes para dejar el 3-1.

Sin embargo, el ex Benfica también fue protagonista de una insólita jugada que dejó atónitos a los hinchas de Liverpool. Esto porque en el complemento recibió la habilitación de Diogo Jota y fue dejando en el camino a los centrales del Toulouse. Inclusive se sacó al portero para quedar solo frente al arco del visitante.

Tanta fue la confianza que hasta el Bambino Pons se adelantó y cantó el gol antes de que pateara el balón. Lo que nadie imaginaba es que su remate justó golpeó con uno de los palos y terminó saliendo hacia un costado.

La reacción de Klopp al gol errado de Darwin Núñez

“Es gol de Darwin, ¡Goooool!… No te apures gritando el gol si pegó en el palo. Ahora Gravenberch… ¡gol! No puede ser ‘pantera’, me haces gritar el gol. El uruguayo ríe para no llorar. Pobre Darwin”, agregó el relator de ESPN por la inusual jugada registrada en el minuto 64.

Pese a la equivocación del uruguayo, Ryan Gravenberch aprovechó el rebote y cerró el triunfo de Liverpool por 4-1. Tras ello, Klopp decidió reemplazar a Núñez para cuidarlo. Momento en el que se vio como bromeaba con el uruguayo por su definición.

“Darwin está en un momento realmente bueno. Está metido con el equipo, todos están contentos con él, yo estoy muy contento con él”, recalcó el alemán en la previa del duelo. Por lo que el ariete seguirá siendo su referente en ataque.

¿Cuándo vuelve a jugar Liverpool?

Tal como se mencionó, Liverpool es líder del grupo E de la Europa League con nueve puntos y se perfila como clasificado para la próxima fase. Ahora los próximos partidos del cuadro inglés serán el domingo 29 de octubre contra Notthingham Forest por Premier League. Luego el 1 de noviembre jugará en la EFL Cup contra Bournemouth por los octavos de final.

Tras ello vendrá dos partidos de visitante. Primero por Premier ante Luton el 5/11 y luego contra Toulouse por Europa League, duelo que podría afianzar su clasificación.