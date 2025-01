La insólita promesa de Aryna Sabalenka a Paula Badosa tras ganarle en la semifinal del Abierto de Australia

El nivel de Aryna Sabalenka en gran parte de 2024 hizo que alcance el puesto número 1 del ranking en la WTA. Ganó títulos importantes, se afianzó en su juego agresivo y logró cortar el dominio que tenía Iga Swiatek en el circuito. El 2025 comenzó de gran manera para la bielorrusa, que casi sin despeinarse alcanzó la final del Abierto de Australia, lo hizo luego de dejar en el camino a Paula Badosa en semifinales -triunfo por 6/4 y 6/2- y ahora buscará su tercer título en Melbourne de manera consecutiva y va por su quinto Grand Slam.

Aryna Sabalenka no solamente se luce por su juego, sus títulos y lo que hace dentro de la cancha, sino que además es carismática y eso cae bien en el público en general. Sin ir más lejos, en este Abierto de Australia se la pudo ver bailando a pedido de la prensa en el Rod Laver Arena tras una victoria. Además, es habitual verla en sus redes sociales compartiendo junto a sus compañeras de circuito, entre sus mejores amigas aparece Paula Badosa, la española a la que venció recientemente en la semifinal del primer Grand Slam del año.

Sabalenka y una curiosa promesa

“No importa lo que pase en la cancha, nosotras somos amigas. Espero que siga siendo mi amiga… estoy segura que ella me va a odiar la próxima hora, no sé… pero después espero que podamos ir de shopping. Si estás viendo esto, Paula, te prometo que vamos a ir de shopping y yo voy a pagar lo que quieras, ja”, afirmó Aryna Sabalenka en diálogo con la transmisión oficial del Abierto de Australia en medio del Rod Laver Arena.

¿Qué dijo Badosa tras el partido?

“Creo que no tengo mucho que decir, el nivel de Aryna hoy ha sido impresionante, jugó como una Nº1, así que no pude hacer mucho más. El primer set estuvo muy ajustado, dimos un buen nivel, pero luego en el segundo ella comenzó a ser muy agresiva, todo le funcionaba. Era como que todo lo que tocaba se convertía en oro, así que no pude hacer nada. Por supuesto, todos los créditos para ella, desde aquí la relicto. Ha jugado su mejor partido, ya no de la semana, sino de los últimos meses”, afirmó la española en conferencia de prensa.

Sabalenka palpita la final y elogia a Badosa

La otra semifinal del Abierto de Australia la disputan Iga Swiatek y Madison Keys. Sablenka dialogó en conferencia sobre la final que se viene el próximo sábado: “Estoy súper feliz de volver a la final, será una gran batalla sin importar la jugadora a la que me enfrente. Sobre el partido de hoy, creo que ha sido increíble. Siempre es difícil enfrentarte a una amiga, pero estoy súper contenta de verla jugando a su mejor nivel. Justo ahora acabo de decirle que se mantenga ahí, que pronto las cosas irán a su manera y podrá conseguirlo”.

