La FIFA, pendiente del debut de Ander Herrera en Boca

Ander Herrera debutó en Boca. Fue este miércoles 22 de enero en el Estadio Brigadier General Estanislao López (Colón) de Santa Fe frente al Club Deportivo Argentino de Monte Maíz, en uno de los encuentros correspondientes a los treintaidosavos de final de la Copa Argentina 2025, juego que terminó a favor del Xeneize 5 a 0.

El exmediocampista del Manchester United, París Saint-Germain, Real Zaragoza y Athletic Club de Bilbao, tuvo sus primeros 57 minutos con la camiseta azul y oro (fue reemplazado por Agustín Martegani cuando el marcador ya iba 2 a 0 para el lado de los de Fernando Gago), un acontecimiento que no pasó desapercibido para la FIFA.

Mediante sus cuentas de redes sociales oficiales, la entidad que encabeza Gianni Infantino resaltó el estreno de Ander Herrera en el Club de la Ribera. ”ESTO ES BOCA”, se lee en el posteo que además añadió dos imágenes del vasco en el compromiso por el certamen federal. En una se lo ve abrazado a Exequiel Zeballos en la celebración tras el primer gol y en la otra disputando una pelota con uno de los futbolista del elenco cordobés.

De todos modos no fue la primera reacción de la FIFA ante el arribo de Ander Herrera a Boca Juniors. El pasado 17 de enero, todavía en las primeras horas del español en la Argentina, publicó un artículo en su sitio web oficial con el que destacó la ”seducción de la pasión” a la que apeló el Xeneize para concretar su incorporación.

Ander Herrera, ahora, va por el debut en la Bombonera

Luego de sus primeros minutos con la camiseta de Boca, Ander Herrera ahora se prepara para lo que será su debut en la Bombonera. De no mediar imponderables, será parte del esquema de Fernando Gago para la primera fecha del Campeonato de la Liga Profesional del Fútbol Argentino contra Argentinos Juniors, duelo programado para este domingo 26 de enero a las 7 de la tarde.

Publicidad

Publicidad

¿Cómo sigue el camino de Boca en la Copa Argentina?

Boca ya desplazó a Argentino de Monte Maíz de su camino en la Copa Argentina 2025. Ahora, en los 16vos de Final espera al ganador del cruce que protagonizarán Atlético Tucumán y All Boys (programado para el 2 de abril). Por cierto, para los Octavos de Final, alguno de estos tres equipos se medirá al que salga vencedor de la llave Newell’s vs. Kimberley y Defensa y Justicia vs. Racing de Córdoba.

ver también Fernando Gago, en conferencia: la negociación entre Boca y Paredes y la sorpresiva confesión sobre Camilo Rey Domenech