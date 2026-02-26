La campaña de Corinthians contra el racismo que repudia lo sucedido entre Prestianni y Vinícius Jr.

Este miércoles se disputó la vuelta entre Benfica y Real Madrid, en la que el merengue logró la clasificación a octavos de Champions League y en el que Gianluca Prestianni no pudo jugar por la suspensión de UEFA tras la denuncia de racismo por lo sucedido en el partido de ida.

Pero no fue el único partido del miércoles; por la noche, Corinthians enfrentó a Cruzeiro en Brasil, y también hizo referencia al episodio de racismo. El conjunto paulista expresó su apoyo a Vinícius Jr. con un gesto que realizó todo el primer equipo durante la foto oficial previo al inicio del partido.

Los jugadores levantaron su camiseta, tapándose la boca y emulando a Prestianni, mientras que debajo se podía leer otra camiseta con la leyenda “El racismo es un delito. Denúncialo“, una clara campaña contra el racismo por parte del Timao, en un momento donde el tema se encuentra en un punto muy alto.

El gesto del Corinthans que se hizo viral tras Benfica vs. Real Madrid.

El gesto del Corinthians rápidamente se hizo viral en Europa, donde tanto medios españoles como portugueses se hicieron eco, especialmente luego de lo que fue el partido en el Santiago Bernabéu.

Cómo sigue el caso de Prestianni

Gianluca Prestianni fue suspendido provisionalmente por UEFA mientras continúa el estudio de la denuncia en su contra por racismo. De momento la entidad europea no ha emitido una sanción o expresado su veredicto al respecto y el jugador argentino deberá seguir esperando la misma.

