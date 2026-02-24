Courtois le respondió a Chilavert tras defender a Prestianni y agredir a Vinícius y Mbappé: “Es lamentable”

La situación que inició la semana pasada con la denuncia de racismo contra Vinicius, por parte de Gianluca Prestianni, en pleno partido entre Real Madrid y Benfica por la Champions League, no dejó indiferente a nadie.

José Luis Félix Chilavert fue uno de los que se refirió al tema, criticando a los jugadores del Real Madrid, insultándolos, y defendiendo a Prestianni. Ahora, el paraguayo recibió la respuesta a sus palabras por parte de un compañero de profesión, el arquero del Real Madrid, Thibaut Courtois.

Courtois salió en defensa de Vini y Mbappé, y criticó a Chilavert. (Getty)

El belga, en conferencia de prensa, fue contundente al responderle a Chilavert: “Es lamentable. No se pueden decir cosas así. Es otro tipo de insulto, y esas cosas no caben en el mundo de hoy ni en ningún lugar. Y menos aún viniendo de otro ex compañero de profesión“, afirmó.

Qué había dicho Chilavert

José Luis Chilavert había insultado a Vinícius y Mbappé. (Getty)

La semana pasada, el ex arquero de la Selección de Paraguay y tres veces elegido el mejor del mundo se puso del lado de Prestianni y fue crítico tanto con Vinicius como con Mbappé, a los cuales directamente insultó: “Me solidarizo con Prestianni porque Vinicius es el primero en insultar a todos. Si uno mira a la cámara, antes le dice “cagón”. El primer insulto vino del lado del jugador de piel negra”, afirmó.

Publicidad

Publicidad

“Daría lugar a que la comunidad gay, lesbiana y compañía sea el ejemplo a seguir. Y no, el fútbol es un rectángulo donde juegan hombres y donde antes nos decíamos de todo. Desde que pusieron el micrófono y el vídeo está amariconado“, continuó categóricamente Chilavert.

Y cerró redoblando aún más la apuesta: “El problema es muy profundo: el mundo que se vive hoy en día tiene poca memoria. Hubo un partido entre Brasil y España en el que una cámara de Netflix estaba filmando a Vinicius y él dijo llorando que le gustaría un fútbol en el que los negros puedan vivir mejor. Él mismo estaba discriminando. ¿Quiere que los blancos vivamos mal? ¿Qué puede decir? Mbappé habla de valores y todo eso, pero vive con un travesti. Eso no es normal”.

En síntesis

Thibaut Courtois calificó como lamentables e inaceptables las declaraciones de Chilavert sobre sus compañeros.

calificó como lamentables e inaceptables las declaraciones de sobre sus compañeros. Chilavert criticó a Vinicius y Mbappé tras una denuncia de racismo contra Gianluca Prestianni.

criticó a y tras una denuncia de racismo contra Gianluca Prestianni. El exarquero paraguayo cuestionó la identidad de género de la pareja de Kylian Mbappé.

Publicidad