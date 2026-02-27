Neymar metió su primer gol del 2026 y se lo dedicó a Vinícius Jr en medio del escándalo con Gianluca Prestianni

Este jueves, Neymar Jr. disputó su tercer partido en lo que va del 2026, todos de manera consecutiva tras recuperarse de lo que fue su lesión de rodilla. Y se destapó: fue el autor del doblete contra el Vasco Da Gama para la victoria por 2 a 1 de Santos. Aunque también dejó un mensaje especial con su festejo.

Corrían 24 minutos de la primera parte cuando Neymar irrumpió por banda izquierda y definió con un derechazo letal, cruzado, abajo, para poner el 1-0 parcial en favor del Peixe. Un gol con su sello, pero lo más notable fue lo que sucedió inmediatamente después de convertir.

El primer gol de Neymar en 2026

Neymar se dirigió al banderín del córner mientras llevaba el dedo frente a su boca en señal de silencio. Sin embargo, una vez que llegó al banderín, cambió la celebración al baile típico que hace Vinícius Jr. cada vez que convierte un gol. Un claro mensaje de Neymar en apoyo a su compatriota, que inició una denuncia por racismo a Gianluca Prestianni, por lo sucedido en la ida de la fase de playoffs de la Champions League.

El festejo de Neymar para Vinícius

Cauan Barros empató el partido para el Vasco en el cierre del primer tiempo, pero Neymar volvió a aparecer y a la hora de partido, puso el 2-1 definitivo. Fue la primera victoria de Santos en el Brasileirao, en el primer partido de Neymar en la competencia, ya que sus dos encuentros previos los había jugado por el Campeonato Paulista.

Doblete de Neymar

Por lo pronto, Neymar no dejó pasar la oportunidad de mostrar su apoyo a Vinícius Jr. en este momento tan particular que se vive en el fútbol europeo, tal y como lo había hecho el plantel de Corinthians en la noche del miércoles. A la vez, un mensaje a Ancelotti, dejando claro que Neymar está al 100% para volver a la Selección y jugar el Mundial 2026.

