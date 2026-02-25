El pedido de Javier Saviola en plena investigación de UEFA por los supuestos comentarios racistas de Prestianni a Vinícius: “Mano dura”

En las horas previas al partido revancha de los playoffs clasificatorios a los octavos de final de la Champions League que Real Madrid y Benfica disputarán este mismo miércoles en el Estadio Santiago Bernabéu, la investigación que lleva adelante UEFA por los supuestos comentarios racistas de Gianluca Prestianni y Vinícius Júnior durante el partido de ida, que llevó a la suspensión preventiva del futbolista argentino, continúa siendo uno de los temas centrales de debate.

Ya han sido varias las figuras internacionales que se expresaron al respecto, como Josep Guardiola, entrenador de Manchester City, y Vincent Kompany, DT del Bayern Munich. Recientemente, quien sentó su posición fue Javier Saviola, quien defendió la camiseta de los dos equipos involucrados en la serie.

“Lamentablemente, todo esto mancha al fútbol porque es algo que los jóvenes ven. FIFA y UEFA están muy implicados en la erradicación del racismo. Se ha trabajado mucho, pero este episodio empañó tanto la victoria del Madrid como un partido emocionante”, manifestó el ex delantero que conquistó dos títulos con Real Madrid y tres con Benfica.

Saviola reconoció que determinar si Prestianni cometió realmente la agresión de la que lo acusó Vinícius Júnior no es sencillo porque se trata de “la palabra de uno contra la del otro”, pero a la vez exigió que “si es cierto que hubo un acto de racismo, hay que actuar con mano dura”.

Real Madrid anunció con Vinícius el duelo ante Benfica, que no contará con Prestianni.

Las chances de Benfica en el Bernabéu, según Saviola

ver también El comunicado de Real Madrid en plena investigación de UEFA por la denuncia de Vinícius a Prestianni por racismo

Javier Saviola destacó el partido que jugó Benfica ante Real Madrid en la última jornada de la fase de liga de la Champions League, pues consideró que “perdió el miedo, luchó con fuerza, presionó a su rival y creó mucho peligro”. Sin embargo, no quedó conforme con lo hecho por el equipo de José Mourinho en el enfrentamiento más reciente.

Publicidad

Publicidad

Con vistas a la revancha que se disputará este miércoles en el Estadio Santiago Bernabéu, el argentino reflexionó: “Darle la iniciativa al Real Madrid significará perder el partido. Replegarse y especular no será una buena idea”.

Data clave