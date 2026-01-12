El clima tan espeso que se vive entre los jugadores del Real Madrid y Barcelona en cada Clásico solo tiene una perjudicada: la Selección de España. Es que después de los fuertes cruces que se dieron en los duelos que protagonizaron en la temporada anterior y en el último partido que se llevó a cabo en octubre en el Santiago Bernabéu, ahora se sacaron chispas en la Final de la Supercopa de España.

Claro, todo se inició con los cuatro enfrentamientos que se llevaron los cules en el curso 2024/2025. Por LaLiga, el Barça ganó 4 a 0 en la Casa Blanca y 4 a 3 en el Estadio Olímpico de Montjuic. En tanto que por la Supercopa de España fue 5 a 2 y 3 a 2 en la Final de la Copa del Rey. Semejantes resultados provocaron la impotencia de los merengues que no soportaron algunas provocaciones de Gavi, Raphinha y Lamine Yamal (por lo menos eso fue lo que se vio a simple vista, pero hay lugar para pensar que pudo haber venido de algún comentario o acción anterior del bando contrario).

De hecho, en el último Clásico de España que se jugó por LaLiga 2025/2026, Dani Carvajal tuvo un fuerte entredicho con Lamine en la mitad de la cancha. Pero lejos de terminar ahí, el ida y vuelta entre ellos continuó en el pasillo de honor que el Barcelona le debió hacer al Real Madrid luego de la Supercopa de España que se jugó este domingo 11 de enero.

Resulta que los integrantes del plantel que comanda Hansi Flick estaban aplaudiendo a los de Xabi Alonso, menos Yamal, que estaba dos pasos más atrás con la atención puesta en hidratarse. Esta actitud no pasó desapercibida por Dani Carvajal, que se arrimó y le hizo un comentario. Y si bien no se supo qué le dijo, el lenguaje no verbal dejó a las claras que no fue nada amistoso.

De hecho, es posible que también se haya hecho referencia al imponente cara a cara que tuvo el joven atacante con otro de sus compañeros en la Selección de España, Dean Huijsen. Entre ellos hubo algunos empujones y gesticulaciones que precisaron de la intervención del resto de los presentes para disipar el conflicto en pleno campo de juego.

En pocas semanas tendrán que convivir para encarar la Finalissima y la Copa del Mundo 2026

Claramente, estos brotes no le juegan a favor a La Roja. Luego del Clásico de octubre en el Santiago Bernabéu los jugadores tanto del Real Madrid como del Barcelona intentaron bajarle el tono a las discusiones que mantuvieron en declaraciones a la prensa del país ibérico que, lógicamente, le presentó su preocupación al respecto.

Pero esos cortocircuitos ahora volvieron a aparecer en la Supercopa de España, lo que ya marca una tendencia interna en la que Luis De La Fuente deberá trabajar para que no le afecte de cara a la Finalissima con Argentina del próximo viernes 27 de marzo y, sobre todo, para la Copa del Mundo 2026.

