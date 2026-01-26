Es tendencia:
El campeón en Qatar con la Selección Argentina que cambió de equipo antes del Mundial 2026

El mediocampista oriundo de Sáenz Peña fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo del equipo Ché.

Por Julián Mazzara

Guido Rodríguez se sumó a Valencia, donde ya fue presentado.
Guido Rodríguez se sumó a Valencia, donde ya fue presentado.

Lionel Scaloni aún no definió quiénes serán los futbolistas que conformen la nómina de convocados para que la Selección Argentina intente repetir el título y dé batalla en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Por eso mismo, hay intérpretes que aún buscan un lugar.

Uno de los que formó parte del campeonato en Qatar 2022 y que hace tiempo no aparece entre los citados, le envió un claro mensaje a Scaloni: quiere volver a la Albiceleste. A raíz de ello, definió su futuro, y ahora jugará con la camiseta de Valencia, club donde ya fue presentado.

Guido Rodríguez, después de defender los colores de West Ham, regresó al fútbol español. El mediocampista de 31 años no tenía lugar en el club inglés y logró su salida “por un monto bajo”, según reportó Marca. Y ahora, intentará conseguir un lugar entre los 26 que vayan al Mundial 2026.

Sobran las palabras, es un club muy grande que consiguió muchas cosas. Estuvimos todos presionando desde su lugar y lo importante es que hoy estoy acá. Lo que no va a faltar es trabajo y exigencia a mí mismo”, explicó en su presentación oficial.

Tweet placeholder

La última vez que Guido Rodríguez fue citado para la Selección Argentina

Guido Rodríguez fue citado por Lionel Scaloni para la Selección Argentina por última vez, aunque no jugó, en septiembre del 2024, para los partidos con Chile en el Estadio Monumental y Colombia en el Estadio Metropolitano de la ciudad de Barranquilla, ambos por las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas para la Copa del Mundo 2026.

En tanto que su última aparición en cancha con la camiseta albiceleste data del 30 de junio del mismo año, en el duelo con Perú por la segunda fecha de la Fase de Grupos de la Copa América de los Estados Unidos.

DATOS CLAVES

  • Guido Rodríguez fue presentado como nuevo refuerzo de Valencia tras dejar West Ham.
  • El volante de 31 años busca convencer a Lionel Scaloni de cara al Mundial.
  • Su salida del club inglés se concretó por un monto bajo, según reportó Marca.
julián mazzara
Julián Mazzara

