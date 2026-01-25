Con Foyth descartado para el Mundial 2026, dos jugadores pelean por ocupar su lugar en la lista de la Selección Argentina

A menos de seis meses para el inicio del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, recibió una mala noticia ya que se confirmó que el defensor Juan Foyth sufrió la rotura del tendón de Aquiles, por lo que se perderá el certamen.

Como consecuencia de esto, el oriundo de Pujato, que contaba con el ex Estudiantes como variante tanto en el lateral derecho como en la zaga central, tendrá que buscar nuevos nombres para ocupar estas posiciones pensando en la lista de 26 convocados para la cita mundialista.

En este contexto, Scaloni puede buscar en dos viejos conocidos la solución para reemplazar a Foyth. Con Molina y Montiel como laterales, más Romero, Otamendi y Balerdi como centrales derechos, el entrenador de la Albiceleste puede citar a un jugador más para cerrar la lista.

Lucas Martínez Quarta, una de las opciones

Lucas Martínez Quarta sueña con el Mundial.

El defensor central de River tendrá la posibilidad de volver a ser convocado por Scaloni. Desde la llegada del DT fue varias veces convocado a lo largo del ciclo y formó parte de los planteles campeones tanto de la Copa América de Brasil 2021 como de la Copa América de Estados Unidos 2024.

Si bien se desempeña como marcador central, el Chino ya sabe lo que es jugar como lateral derecho, debido a que ocupó esta posición en su paso por Fiorentina. Además, Scaloni también lo utilizó allí en dos oportunidades, en los duelos contra Ecuador por Eliminatorias y Perú por un amistoso.

Kevin Mac Allister sueña con meterse

Kevin Mac Allister lucha por un lugar en la Selección.

La otra alternativa que tiene Scaloni para reemplazar a Foyth es la de Mac Allister, quien se desempeña en Unión Saint-Gilloise de Bélgica. El ex Argentinos Juniors conoce bien los dos puestos ya que a lo largo de su carrera jugó tanto de lateral por la banda derecha como de central.

El punto a favor que tiene el defensor de 28 años es que fue convocado en la última lista para los amistosos de la fecha FIFA de noviembre, donde hizo su estreno absoluto, y allí fue observado de cerca por el DT, por lo que podría sacarle una luz de ventaja en el mano a mano a Martínez Quarta.

Por otro lado, corriendo de atrás a estos dos jugadores aparece Aaron Anselmino, el central del Borussia Dortmund, quien en caso de tener un buen semestre en Alemania podría meterse por la ventana y convertirse en una variante nueva para Scaloni.

