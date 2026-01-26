Es tendencia:
Marcos Senesi reconoció el papel de Lionel Scaloni en su rechazo a la Selección de Italia

El defensor del Bournemouth contó mayores detalles sobre el momento en el que debió decidir entre jugar con Argentina y representar a Italia.

Por Germán Carrara

Marcos Senesi dijo que antes de que lo quisiera citar Italia, Walter Samuel lo llamó para decirle que lo tenían en cuenta para Argentina.

Marcos Senesi es uno de los tantos futbolistas argentinos a los que se le presentó la oportunidad de jugar con Italia, todo como parte de la gran ola inmigratoria que recibió la Argentina del país europeo, sobre todo, entre fines del 1800 hasta mediados del 1900. Matías Soulé, Valentín Carboni, Mateo Retegui, son otros de los casos más recientes (y más atrás en el tiempo Mauro Camoranesi, Daniel Osvaldo y Gabriel Paletta, por citar algunos).

Pero el actual defensor del Bournemouth se decantó por vestir la celeste y blanca, a pesar de ser consciente de lo difícil que sería ganarse un lugar para un puesto que es de los que mejor cubiertos están con, mayormente, Nicolás Otamendi, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Leonardo Balerdi.

No obstante, el propio futbolista reveló que en su decisión pesó el llamado que recibió de Walter Samuel, integrante del cuerpo técnico de la Selección Argentina que comanda Lionel Scaloni. ”Yo estaba en Feyenoord. Se venía la Finalissima Argentina – Italia. Me entero porque uno del club me llama y me dice ‘Marcos, me llegó un mail de la federación italiana, quieren comunicarse con vos’. Los atendí porque quería ser respetuoso”, contó el ex San Lorenzo en conversación con el exjugador de rugby Agustín Creevy.

Y amplió: ”Me dijeron que querían contar conmigo, me contaron del proyecto, pero unas semanas antes de que salga de que Italia me quería, yo había hablado con Walter Samuel y me dijo que tenía chances de que me llamen… Entonces la decisión fue fácil en ese sentido”.

Asimismo, Senesi remarcó que prefiere vestir la camiseta de la Selección Argentina por más escasa que sea su participación, a lucir la camiseta de un combinado que no siente: ”La verdad que no me pesó. Prefiero pelear por estar y jugar por mi país y si son 5, 10 o 15 partidos… Pero son por mi país. Y yo me imaginaba con Italia, parado con el himno… Tengo que cantar el himno de otro país que no me siento identificado. Más allá del respeto para una selección como la italiana, no me iba a sentir parte”.

Marcos Senesi se refirió a la chance de jugar la Copa del Mundo 2026

Marcos Senesi es uno de los jugadores que Lionel Scaloni está evaluando para incluir en la lista de 26 futbolista para la Copa del Mundo 2026. Al respecto, el entrerriano comentó: ”Siempre supe que la oportunidad con la Selección me iba a llegar en algún momento. A algunos les llega antes y es parte del fútbol y de la vida en sí. Me llegó la oportunidad ahora y siento que la estoy aprovechando”.

Y agregó: ”Al final el Mundial es un sueño. El sentimiento y la ansiedad es como en el rugby y todo lo que conlleva emocionalmente lo compartimos. Hay muchos jugadores y le puede tocar a cualquiera. Es una decisión del técnico, que será difícil, pero siento que estoy haciendo un buen año”.

En síntesis

  • Marcos Senesi descartó a Italia tras el llamado del cuerpo técnico de Argentina.
  • Walter Samuel contactó al defensor previo a la oferta de la Federación Italiana.
  • El jugador del Bournemouth compite por ingresar a la lista del Mundial 2026.
Germán Carrara

