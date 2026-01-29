El delantero que busca Atlético de Madrid para reemplazar a Julián Álvarez

Hace tiempo que en España se habla de la posible salida de Julián Álvarez, que no la pasa para nada bien en Atlético de Madrid. La sequía goleadora del campeón mundial en Qatar 2022 está preocupando muchísimo a los aficionados, como así también a los directivos y al cuerpo técnico.

A lo largo de los últimos días, desde Inglaterra dejaron en claro que Arsenal quiere quedarse con la Araña, por lo que realizarán diversas averiguaciones para poder contratarlo. Lógicamente, no significa que emigre, pero en el Colchonero saben que los Gunners poseen una buena cantidad de dinero, por lo que empiezan a mirar a posibles reemplazantes.

Después de que Corinthians rechazara una suma cercana a los 22 millones de dólares que llegó desde Lazio, en AS apuntaron que el brasileño Yuri Alberto es el delantero que apuntan desde la dirección deportiva rojiblanca por si la Premier League se lleva al nacido en Calchín.

Si bien el oriundo de São José dos Campos tiene contrato hasta 2030 con el Timão, desde Atlético de Madrid saben que tendrán que desembolsar una buena cantidad de dinero para incorporar al ariete que reúne condiciones futbolísticas muy similares a las del ex River, quien tiene la cabeza puesta en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, pero que atraviesa un gran bajón dentro de su carrera.

Yuri Alberto, delantero de Corinthians. (Alexandre Schneider/Getty Images)

El principal objetivo del Colchonero es adquirir al ex Zenit de San Petersburgo para cubrir el hueco que dejó la partida de Giacomo Raspadori hacia Atalanta. Pero como además de ser centrodelantero también puede jugar como segunda punta y por las bandas, Diego Simeone confía en que también puede ser el sucesor de la Araña, siempre y cuando sea transferida.

Publicidad

Publicidad

La actualidad de Yuri Alberto

ver también Diego Simeone y las chances del Atlético de Madrid en la Champions League: ”No depende de nosotros”

ver también Atlético de Madrid perdió con Bodo Glimt y no pudo meterse entre los 8 mejores de la Champions League

En lo que va de la temporada, Yuri Alberto lleva 299 minutos de juego, que los obtuvo en cinco presentaciones. Anotó dos goles y no aportó asistencias. Cabe destacar que en Brasil recién empezó la competencia, por eso mismo es que no afrontó tantos encuentros.

Dentro de lo que fue la temporada 2024-2025, anotó 19 tantos en 58 juegos, además de que brindó tres pases-gol. Y tuvo 4.184 minutos dentro del campo de juego.

DATOS CLAVES

El Arsenal de Inglaterra busca contratar al delantero argentino Julián Álvarez .

de Inglaterra busca contratar al delantero argentino . Atlético de Madrid analiza fichar a Yuri Alberto ante una posible salida.

ante una posible salida. Corinthians rechazó recientemente una oferta de 22 millones de dólares que Lazio hizo por el delantero brasileño.

Publicidad