Diego Simeone y las chances del Atlético de Madrid en la Champions League: ”No depende de nosotros”

El Atlético de Madrid sabe que la tiene bastante difícil en su último partido de la Fase de Liga de la UEFA Champions League. Porque después de empatar con el Galatasaray en Estambul quedó decimosegundo con 13 unidades, por lo que vs. Bodo/Glimt precisa ganar por la mayor cantidad de goles y esperar otros resultados para ver si se hace con uno de los primeros ocho puestos de la tabla, lo que le permitiría sortear la instancia de los Play Off.

Al respecto de este escenario que se expondrá este miércoles 28 de enero desde las 21:00 horas CET, Diego Simeone, en conferencia de prensa, apuntó: ”Entiendo toda la búsqueda de resultado de goles. Necesitamos ganar el partido desde la humildad. No depende de nosotros y eso tiene que quedar claro. Tenemos que ganar y después ahí esperar”.

Además, el Cholo sabe que enfrente tendrá un rival que viene de dar uno de los batacazos de la presente edición de la Liga de Campeones de Europa, al vencer al Manchester City de Pep Guardiola por 3 a 1: ”No solamente la victoria con el Manchester City de la semana pasada. Le tocaron partidos con rivales muy complicados. La verdad que ha jugado fuera de casa muy bien, sobre todo el partido con el Borussia Dortmund que compitió de una manera muy buena. Tiene una transición rapidísima, sobre todo cuando encuentran al 10, que es el mejor jugador que tienen. Juegan muy bien técnicamente”.

Por otra parte, Simeone aprobó una vez más el formato de la Champions League que se empezó a implementar desde la temporada pasada: ”La sensación es buenísima. Ya siempre estaba la necesidad de ganar, pero ahora aún más. Esto de tener que ganar permanentemente partidos. La Champions es espectáculo y esto se está mostrando en esta última jornada. Ya sea para los que tienen que meterse desde abajo para 16vos y para aquellos que queremos meternos directamente entre los primeros 8”.

Además, analizó el camino recorrido por el Atlético de Madrid en la edición anterior y en la actual: ”Sí creo que la temporada pasada competimos muy bien y esta temporada lo estamos haciendo bien. Lo que nos pueda tocar en 16vos o en 8vos va a encaminar lo que buscamos”.

Diego Simeone se refirió a los refuerzos que todavía no llegan al Atlético de Madrid

”Yo estoy tranquilo en el lugar en el que estoy. Hasta el último día puede pasar de todo. Estamos preparados para que haya llegadas y salidas. Esperemos que cuando se cierre el libro de pases sea favorecido el equipo”, expresó el Cholo, que aún espera nuevas caras luego de las salidas de Conor Gallagher y Giacomo Raspadori.

La importancia de recuperar el nivel de Thiago Almada

”Entró como extremo o interno por izquierda. Está en un buen ritmo de juego, siempre ha tenido situaciones de gol, siempre ha asistido con visión de jugadas, necestiamos su aporte defensivo porque también lo tiene. Sin dudas que su crecimiento le está haciendo bien al equipo”, comentó el entrenador del Atlético de Madrid a raíz del partido en el que Thiago Almada marcó en la victoria 3 a 0 vs. Mallorca el último fin de semana.

