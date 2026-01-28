Atlético de Madrid vs. Bodo Glimt EN VIVO y ONLINE vía ESPN y Disney+ por la UEFA Champions League: ¡Formaciones confirmadas!

Por el momento, Atlético de Madrid se ubica 12° en la tabla de la Champions League y ya no puede quedar eliminado. En cuanto a meterse directo en octavos, su panorama es incierto y dependerá tanto de este resultado como de lo que suceda en otros partidos.

El conjunto noruego viene de un batacazo histórico, venciendo al Manchester City en condición de local. Esta misma fue su primera victoria en la Champions, la cual dejó al equipo con vida para esta fecha final. Con apenas seis puntos, Bodo/Glimt necesita un triunfo en Madrid para meterse en playoffs . Además, deberá esperar a los resultados de Napoli, Copenhague, Brujas y Benfica.

La Champions League 2025/26 cierra su fase de liga este miércoles con todos sus 36 equipos jugando a la misma hora, y la gran mayoría, definiendo sus futuros de cara a la próxima instancia. Atlético de Madrid y Bodo/Glimt se enfrentan en el Estadio Metropolitano, en un partido donde la realidad de ambos equipos en la competición es muy diferente, pero los dos sueñan con meterse a la próxima ronda. Y junto a BOLAVIP podrás seguir el minuto a minuto del encuentro.

