Champions League

Atlético de Madrid vs. Bodo Glimt EN VIVO y ONLINE vía ESPN y Disney+ por la UEFA Champions League: ¡Formaciones confirmadas!

Atlético de Madrid recibe a Bodo Glimt por la última jornada de la fase de liga de la Champions League. Seguí el minuto a minuto.

0' ¡Comenzó el partido!

Ya se juegan los primeros 45 minutos en Madrid. 

ASÍ VA BODO/GLIMT

El conjunto noruego confirmó el XI a 40 minutos del compromiso. Haikin; Sjovold, Gundersen, Bjortuft, Bjorkan; Fet, Berg, Evjen; Blomberg, Hogh y Jens Petter Hauge son los elegidos por el entrenador Kjetil Knutsen.

Tweet placeholder

ASÍ FORMA EL ATLÉTICO

El conjunto de Diego Pablo Simeone tiene su 11 confirmado. Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko; Koke, Barrios, Almada, Álex Baena; Alexander Sorloth, Julián Álvarez, Nico González.

Tweet placeholder

El panorama de Bodo/Glimt

El conjunto noruego viene de un batacazo histórico, venciendo al Manchester City en condición de local. Esta misma fue su primera victoria en la Champions, la cual dejó al equipo con vida para esta fecha final. Con apenas seis puntos, Bodo/Glimt necesita un triunfo en Madrid para meterse en playoffs. Además, deberá esperar a los resultados de Napoli, Copenhague, Brujas y Benfica.

El panorama del Atleti

Por el momento, Atlético de Madrid se ubica 12° en la tabla de la Champions League y ya no puede quedar eliminado. En cuanto a meterse directo en octavos, su panorama es incierto y dependerá tanto de este resultado  como de lo que suceda en otros partidos.

Posibles formaciones

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Simeone, Koke, Barrios, Almada; Sorloth, Álvarez. DT: Simeone.

Bodø/Glimt: Haikin; Sjovold, Luras, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Fet; Didrik, Waarst y Hauge. DT: Knutsen.

¡Bienvenidos a todos!

Atlético de Madrid y Bodø/Glimt se verán las caras por la jornada 8 de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025/26.

Por Joaquín Alis

Atlético de Madrid vs. Bodo Glimt por la Champions League: formaciones confirmadas y minuto a minuto
La Champions League 2025/26 cierra su fase de liga este miércoles con todos sus 36 equipos jugando a la misma hora, y la gran mayoría, definiendo sus futuros de cara a la próxima instancia. Atlético de Madrid y Bodo/Glimt se enfrentan en el Estadio Metropolitano, en un partido donde la realidad de ambos equipos en la competición es muy diferente, pero los dos sueñan con meterse a la próxima ronda. Y junto a BOLAVIP podrás seguir el minuto a minuto del encuentro.

Mira la definición de la Champions League por Disney+

Joaquín Alis

