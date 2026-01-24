Julián Álvarez se iría de Atlético de Madrid luego del Mundial 2026: el grande de Europa que lo quiere

El mercado de pases continúa su curso, y muchos equipos europeos buscan reforzarse para lo que será el cierre de la temporada 2025-2026. Sin embargo, hay otros que ya piensan en la 2026-2027. Uno de ellos es Barcelona, que hace tiempo busca a Julián Álvarez.

Para reemplazar a Robert Lewandowski, los catalanes se ilusionan con la chance de sumar a la Araña. Pero ahora apareció un fuerte competidor que también intentará reclutarlo cuando culmine el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

En este caso, según reportaron desde ESPN UK, quien “está explorando la posibilidad de lanzar un movimiento de verano” para quedarse con el nacido en Calchín, es Arsenal. Sí, mientras se ilusionan con volver a ganar la Premier League, como así también quiere conquistar su primera UEFA Champions League, los de Mikel Arteta desean al ex Manchester City.

La misma fuente reveló que Andrea Berta, actual director deportivo de los Gunners, “tiene fuertes vínculos con el club de LaLiga después de pasar 12 años trabajando en el club antes de mudarse al norte de Londres en marzo pasado”. Incluso, fue quien gestionó la compra del atacante para sacarlo de los Citiziens.

Julián Álvarez se puede ir de Atlético de Madrid. (Getty Images)

Por otra parte, desde ESPN UK sostuvieron que Arsenal primero consultará la posibilidad que hay de incorporar a Álvarez, ya que no quieren hacer una oferta en vano. Y a pesar de que posee una cláusula de rescisión fijada en 500 millones de euros, diversas fuentes dentro de España sostienen que el Colchonero exigiría una tarifa superior a 100 millones de euros este verano, siempre y cuando estuviese dispuesto a venderlo.

Publicidad

Publicidad

¿Es Kang-in Lee competencia para Julián Álvarez?

ver también Pep Guardiola reveló cuál el mejor equipo del mundo y no es Manchester City: “Ojalá podamos estar cerca”

ver también El Cholo Simeone se enojó en plena rueda de prensa ante una consulta sobre Julián Álvarez: “¿En serio me estás preguntando?”

Más allá del bajón en el rendimiento de Julián Álvarez, que ya acumula once jornadas sin convertir por LaLiga de España, la avanzada por Kang-in Lee no tiene que ver con buscar un competidor para el argentino sino más bien un futbolista complementario en zona ofensiva que no se consiguió ni con Giacomo Raspadori ni con Thiago Almada.

De hecho, pensando exclusivamente en goles no es el surocreano un jugador con números superadores a los de la Araña. Por el contrario, apenas suma dos en los 21 partidos que lleva disputados en la presente temporada con PSG, además de haber entregado tres asistencias.

DATOS CLAVES

Arsenal planea ofertar por Julián Álvarez en el mercado de verano.

planea ofertar por en el mercado de verano. Barcelona busca al argentino para sustituir a Robert Lewandowski en 2026-2027.

busca al argentino para sustituir a en 2026-2027. 100 millones de euros exigirían por el pase, pese a cláusula de 500 millones.

Publicidad