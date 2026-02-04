El desolador panorama que planteó para Almeyda un alto mando de Sevilla: “Nos hemos gastado absolutamente todo”

Si el mercado de pases de mitad de temporada representaba para muchos equipos la posibilidad de mejorar su situación jerarquizando sus planteles, no fue el caso de Sevilla, donde Matías Almeyda asumió el mando sabiendo de las complicaciones económicas que iban a hacer muy difícil incorporar en caso de no concretar grandes ventas.

Con algunas victorias importantes como la del pasado 5 de octubre goleando 4-1 al Barcelona, pero varios tropiezos incluso ante rivales directos en la lucha por mantener la categoría, el equipo de Nervión llegó al cierre del periodo de transferencias en la decimoquinta posición de LaLiga, a dos puntos de los puestos de descenso y con poco más para celebrar que la cesión del delantero Neal Maupay, procedente de Olympique de Marsella.

La presentación oficial de la única incorporación que recibió Almeyda sirvió también para que el director deportivo del club Antonio Cordón compareciera ante la prensa, expresando total respaldo al entrenador pero pintando a la vez un panorama desolador de cara a futuro.

“Con la llegada de Maupay nos hemos quedado sin limite (salarial), queda una cantidad irrisoria. No es algo sobre lo que yo pueda actuar, son las normas que todos los clubes han decidido así. Nos tenemos que hacer fuertes con nuestro grupo, vestuario, afición y trabajadores. Si dependemos de inversiones, no le da al Sevilla”, manifestó el directivo.

Sevilla presentó a Neal Maupay, su único refuerzo de invierno.

También se refirió a los problemas defensivos que ha mostrado el equipo y a por qué no se buscó reforzar esa zona del campo, incluso cuando un histórico como Sergio Ramos se mostró dispuesto a regresar aceptando recibir un salario muy inferior al que acostumbra negociar.

“Cada día hablamos con Almeyda para estudiar la situación defensiva. Es un tema colectivo, no solo de la última línea. Nuestra prioridad (en el mercado) era el delantero, no nos hemos planteado fichar un central. Era más necesario tener pólvora arriba. Nos hemos gastado absolutamente todo, no hay dinero para fichar a nadie, aunque tengamos una ficha libre”, explicó haciendo referencia también a la lesión de Marcao que permite al club incorporar un reemplazante más allá de los plazos del mercado.

El respaldo a Almeyda

Más allá de que los resultados no han permitido al club tener respiro de su delicada situación económica y el riesgo de descenso está latente con solo dos puntos de ventaja sobre el mejor de los equipos que hoy por hoy estaría perdiendo la categoría, Antonio Cordón aseguró que Sevilla cuenta con un grupo unido y brindó respaldo total a Matías Almeyda.

“Desde que iniciamos el proyecto, sabíamos que Matías era idóneo. Tenemos plena confianza en él; el grupo está a muerte con su entrenador. Se está generando algo muy bonito en el vestuario. Todos tienen ganas de mejorar y dejar de sufrir. Nos quedan 48 puntos en juego; los 3 primeros, este sábado ante el Girona. Si trabajamos, sacaremos esto adelante”, manifestó.

