El River de Marcelo Gallardo profundizó aún más su crisis luego de la derrota 1 a 0 (para colmo de males, el gol lo marcó Manu Lanzini) con el Vélez Sarsfield de Guillermo y Gustavo Barros Schelotto en el Estadio Amalfitani de Liniers. De esa manera ya acumula cuatro partidos consecutivos sin ganar en el Torneo Apertura de la Liga Profesional del Fútbol Argentino (la última victoria en la liga fue el 28 de enero contra Gimnasia de La Plata).

En efecto, el Millonario, con 7 unidades, se ubica décimo en la tabla de posiciones de la Zona B. No obstante, eso no es lo más preocupante para la institución de Núñez. El foco está en el antecedente general del Muñeco, que perdió 13 de los últimos 20 compromisos entre todas las competencias, incluida la eliminación a manos de Racing en los Octavos de Final del Torneo Clausura y la caída en el Superclásico con Boca.

Con lo cual, son lógicos los comentarios que retumban en los pasillos del Estadio Monumental sobre un posible fin de ciclo de Gallardo (hasta entonces, en su segunda etapa, acumula 21 derrotas, 27 empates y 37 victorias). Y en esa misma dirección, surgen nombres de candidatos viables que podrían reemplazarlo.

Al respecto, asoman dos que tienen pasado en River y que en la actualidad dirigen en LaLiga de España. Uno es Eduardo Coudet y el otro es Matías Almeyda. Ambos se encuentran en plena lucha por la permanencia en la máxima categoría, uno con el Deportivo Alavés y el otro con Sevilla.

Por el lado del Chacho, lleva 53 partidos con los que recolectó 17 triunfos, 15 empates y 21 derrotas. Su contrato vence a mediados de este año, por lo que el resultado final de su campaña será determinante para saber si le extienden el vínculo o no. De momento se coloca decimoquinto a solo 2 unidades de la zona del descenso.

En tanto que el Pelado, más allá de los altibajos en los resultados en el equipo de Nervión (10 victorias, 13 derrotas y 5 empates, resultados con los que suma 29 puntos que le sirven para estar decimoprimero), se encuentra en el ojo de la tormenta al recibir una sanción de 7 partidos por una acalorada discusión que mantuvo con el árbitro Iosu Galech, justamente, en el 1 a 1 con el Alavés de Coudet. En su caso tiene contrato hasta mediados del 2027, pero su permanencia dependerá exclusivamente de conseguir el objetivo.

Hernán Crespo y Ramón Díaz, otros nombres que surgen para tomar las riendas en River

Hernán Crespo exhibe 44 partidos en su segundo ciclo en Sao Paulo. Hasta entonces cosechó 21 triunfos, 17 caídas y 6 igualdades. Su contrato vence a fines del 2026. Ganó 6 y empató uno de los últimos 7 partidos, por lo que parece haber encontrado regularidad para estar seguro en su cargo.

Ramón Díaz, por su parte, se encuentra libre después de 7 partidos (3 derrotas, 2 empates y 2 ganados) en Olimpia entre julio y agosto y 13 encuentros (5 perdidos, 5 empatados y solo 3 ganados) en el Inter de Porto Alegre entre septiembre y noviembre.

En síntesis

Marcelo Gallardo acumula 13 derrotas en sus últimos 20 compromisos dirigiendo a River Plate.

acumula en sus últimos dirigiendo a River Plate. Eduardo Coudet registra 17 triunfos en 53 partidos con el Deportivo Alavés en España.

registra en con el Deportivo Alavés en España. Matías Almeyda recibió una sanción de 7 partidos tras el empate del Sevilla ante Alavés.

