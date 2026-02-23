El mapa de candidatos a ser director técnico de River si se va Gallardo

El presente de River es preocupante y Marcelo Gallardo lo sabe. El pasado domingo, el Millonario cayó ante Vélez en Liniers y sumó su tercera derrota al hilo en el Torneo Apertura. Ante este panorama, el Muñeco decidió no hablar en conferencia de prensa y puertas adentro analiza su futuro por primera vez desde que regresó al club a mediados de 2024.

La situación es incómoda, pero en la dirigencia de River ya deben empezar a tener alternativas. Si Marcelo Gallardo opta por renunciar en estas horas, el próximo jueves ante Banfield dirigiría Marcelo Escudero -DT de la Reserva- pero el club deberá contratar a un entrenador y hay algunas opciones lógicas para suceder al entrenador más ganador de la historia del club de Núñez.

Ramón Ángel Díaz, sin club tras su paso por Brasil

El Pelado es una gloria de River. Tuvo un paso sumamente importante como jugador, pero se terminó de convertir en ídolo por lo que hizo como entrenador en sus tres ciclos al frente del Millonario. El primero de ellos tuvo -entre otros títulos- la conquista de la Copa Libertadores 1996 y el Tricampeonato.

Luego de su último ciclo por River, que fue entre 2012 y 2014, el Pelado estuvo un tiempo importante en Arabia Saudita y esa parte del mundo, también dirigió a la Selección de Paraguay y en el fútbol paraguayo, pero lo más destacado y reciente se dio en el fútbol de Brasil. Ramón está sin trabajo desde noviembre de 2025, cuando dejó su cargo en Inter de Porto Alegre.

Ramón Díaz en su paso por Corinthians. (Foto: Getty).

Eduardo Coudet, con un presente complicado en España

ver también La decisión de Marcelo Gallardo tras la derrota de River ante Vélez por el Torneo Apertura

El Chacho tuvo un muy buen paso por River como jugador y, desde que se lanzó como director técnico fue sumando casilleros para ser considerado. Hizo un buen trabajo en Rosario Central y Racing, acumuló experiencia en México, dirigió a clubes importantes de Brasil y también pasó por por el fútbol español.

Publicidad

Publicidad

Sin ir más lejos, actualmente se encuentra dirigiendo a Deportivo Alavés desde 2024. Con contrato vigente hasta mediados de 2026, el andar del equipo del Chacho no es bueno en LaLiga y no sería descabellado que deje su cargo en caso de presentarse la oportunidad para llegar a River.

Eduardo Coudet. (Foto: Getty).

Hernán Crespo, con trabajo en Brasil y el sueño de llegar a River

Otro de los firmes candidatos a reemplazar a Marcelo Gallardo, siempre y cuando decida irse de River es Hernán Crespo. Valdanito nunca ocultó su cariño por el Millonario y tuvo una noche emotiva en el Monumental allá por el año 2020 cuando lo visitó con Defensa y Justicia. Luego de cumplir una buena tarea en el fútbol argentino, Crespo emigró a Brasil, luego al fútbol de Medio Oriente para regresar a Sao Paulo a mediados de 2025.

Publicidad

Publicidad

Si bien actualmente se encuentra en Sao Paulo y comenzó de buena manera el Brasileirao, Hernán Crespo podría considerar dejar su cargo si se le presenta la oportunidad de arribar a River, el club que lo formó como jugador y en el que tuvo jornadas inolvidables en la década del 90, entre ellas la final de la Libertadores 96 ante América de Cali, en la que marcó los dos tantos para que el Millonario grite campeón.

Hernán Crespo. (Foto: Getty).

Matías Almeyda, con trabajo en Sevilla

Los comienzos de Matías Almeyda como entrenador fueron producto de la urgencia. River había descendido y el Pelado tomó la decisión de retirarse de la actividad profesional para asumir las riendas del equipo en un momento sumamente complicado. Logró el ascenso y luego permaneció un puñado más de partidos, aunque los resultados no acompañaron y su paso quedó marcado con el hincha por haber acatado la decisión de Daniel Passarella de dejar ir a Cavenaghi y Alejandro Domínguez.

Publicidad

Publicidad

Después de su paso por el Millonario, el Pelado construyó una muy buena carrera, que incluyó un muy buen paso por Banfield, experiencias en México, Estados Unidos y Grecia hasta que a mediados de 2025 se concretó su arribo a Sevilla, club en el que se encuentra actualmente, con resultados poco alentadores.

Matías Almeyda

Pablo César Aimar, con el Mundial por delante

El Payasito es un hijo de la casa y es sumamente querido por los hinchas. Es un perfil que gusta en la dirigencia y en el mundo River, aunque su situación es clara: es ayudante de campo de Lionel Scaloni y el Mundial se disputa a mitad de este año, por lo que la única posibilidad real de ser entrenador del Millonario es a partir de esa fecha.

Publicidad

Publicidad

Por otro lado, habrá que ver si Aimar realmente quiere dar el salto a ser entrenador principal. Por el momento, el Payasito cumple una tarea importante en la Selección Argentina y no hay chance alguna de salir en este momento.

Pablo César Aimar. (Foto: Getty).

Santiago Solari, con un cargo importante en Real Madrid

Otro perfil de entrenador que gusta en River es el de Santiago Solari, otro hijo de la casa que dejó un gran recuerdo en su paso por el club como jugador allá por la década del 90. Si bien actualmente es Director de Fútbol Profesional en Real Madrid, Solari ya supo conducir al Castilla y al primer equipo del Merengue.

Publicidad

Publicidad

Es cierto que Santiago Solari tiene un cargo importante en Real Madrid, pero también estaba ligado al Merengue cuando en 2021 decidió dejar España para tener una experiencia como director técnico del América de México. Habrá que ver si en la actualidad tiene ganas de dejar la comodidad de la capital española para asumir el desafío de entrenar a River.

Santiago Solari. (Foto: Getty).

Jorge Sampaoli, un perfil excéntrico

En base a las decisiones que tomaron las últimas dirigencias de River, en las que Stefano Di Carlo cumplió distintos roles, pareciera difícil imaginar a Jorge Sampaoli como entrenador del Millonario. Ahora bien, la realidad es que es un nombre importante y actualmente está sin trabajo luego de ser despedido de Atlético Mineiro. Su paso por la Selección Argentina y el fútbol europeo, sumado a su fanatismo por el club de Núñez lo ubican como un candidato, aunque lejos de estar entre las primeras opciones.

Publicidad

Publicidad

Jorge Sampaoli. (Foto: Getty).

Ariel Holan, con un paso poco recordado por River

Cuando Matías Almeyda debió armar su cuerpo técnico casi de emergencia, uno de sus asistentes fue Ariel Holan, por lo que entre 2011 y 2012 trabajó en River y conoce bien al club. Una vez que dejó de trabajar junto al Pelado tuvo buenos pasos por Defensa y Justicia, Universidad Católica y también por Independiente. Actualmente está sin trabajo luego de su paso por Rosario Central.

Ariel Holan. (Foto: Getty).

Publicidad

Publicidad