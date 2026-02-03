Es tendencia:
LaLiga

El sufrimiento de Matías Almeyda en Sevilla: ”Me duele muchísimo”

El equipo del Pelado volvió a perder y quedó al borde de la zona del descenso.

Por Germán Carrara

Matías Almeyda dijo que le dolieron muchísimo los errores que cometió el Sevilla en el segundo tiempo vs. Mallorca.
El Sevilla de Matías Almeyda volvió a dar un paso atrás en su pelea por la permanencia en la máxima categoría del fútbol español. Luego de haberle ganado 2 a 1 al Athletic Club de Bilbao en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, el conjunto andaluz visitó este lunes 2 de febrero Son Moix en donde cayó 4 a 1 con el Mallorca.

De esta manera, al estancarse en 24 unidades, el elenco comandado por el Pelado retrocedió al puesto 15 de la tabla de posiciones de LaLiga, solo tres casilleros por encima del puesto más cercano de la zona del descenso que actualmente lo ocupa el Rayo Vallecano con 22 puntos (más atrás asoman levante con 18 y Real Oviedo con 16).

Al respecto de este presente, Matías Almeyda, en conferencia de prensa luego de la goleada que sufrió su equipo, reflexionó: “Estamos siempre atentos a los puntos, pero eso no es lo que más preocupa. Me preocupa más cometer errores parecidos, que hemos corregido, visto, hemos hablado, y esa desconcentración a estas alturas… somos conscientes de lo que nos estamos jugando”.

En esa misma línea, el exmediocampista de River y de la Selección Argentina remarcó los puntos que le están entregando a los que pelean por el mismo objetivo que el Sevilla: ”Es conceder demasiado a rivales directos. En el primer tiempo el equipo estaba bien, complicando al rival, que en su cancha es fuerte. Aprovechó nuestros errores. Hay que estar concentrados los 95 minutos”.

Además, Almeyda insistió: “La segunda parte me duele muchísimo porque el rival aprovechó errores demasiado fáciles en centros laterales o de segunda pelota. Son temas que ya hemos hablado, entrenado y visto, pero hay que insistir, no queda otra”.

Y cerró reconociendo que sabe perfectamente que están para pelear la permanencia: “Venimos luchando desde el primer partido. Nos vamos con el dolor de haber bajado un escalón. Veníamos a subir, pero no modifica nuestro pensamiento ni un punto, ni tres ni menos tres. Sabemos para qué estamos y lo que nos estamos jugando. Esto va a ser hasta el final. Si el rival te supera por muchos motivos, bueno, pero no por errores propios”.

Al Sevilla se le acerca otro duelo directo para salvarse de la Liga 2

Luego de perder 4 a 1 con el Mallorca, al Sevilla ahora le espera otro duelo mano a mano con un equipo que está en una situación similar. Este sábado 7 de febrero de local recibirá al Girona de Míchel, que asoma en el decimosegundo escalón con 25 puntos. Un triunfo le significaría al elenco de Nervión respirar un poco en la pelea por quedarse en LaLiga.

En síntesis

  • El Sevilla de Matías Almeyda cayó derrotado 4 a 1 frente al Mallorca en Son Moix.
  • El equipo dirigido por Matías Almeyda suma 24 unidades y ocupa el puesto 15 en LaLiga.
  • La derrota ocurrió el lunes 2 de febrero tras haber vencido previamente al Athletic Club.
Germán Carrara
Germán Carrara

toti pasman

german garcía grova

