El drama que vivió el Colo Barco y su esposa con su bebé en un hospital de Francia: “Es inhumano”

Valentín Barco atraviesa un presente deportivo brillante en el Racing de Estrasburgo, pero en las últimas horas la pelota quedó de lado por una emergencia familiar que derivó en una denuncia pública. El Colo y su esposa, Yaz Jaureguy, vivieron horas de preocupación cuando debieron acudir a una guardia tras un accidente que sufrió su hija Gemma, de casi un año.

La situación se originó luego de que la pequeña sufriera una caída desde el cambiador y se golpeara la cabeza. Al llegar al hospital de Hautepierre, la pareja se encontró con una atención que los hizo estallar de angustia. Indignados, el Barco utilizó sus redes para disparar sin filtros: “Increíble. Hacen todo mal. Hautepierre tiene que cerrar urgente, es lo peor de Estrasburgo“.

Por su parte, Jaureguy profundizó: “Una guardia en la que dicen atender a un bebé a las 6 horas cuando es algo. El sistema de salud de esta ciudad es un desastre. Dejan a los niños tirados en el piso durante horas para que luego tengan que irse a sus casas sin saber si están bien. Son completamente inhumanos, un asco“.

Horas más tarde, luego de recibir ciertas críticas, Yaz reapareció en redes y explayó su mirada al respecto. “Toda la estructura de salud está mal. Se supone que pagas una privada y cuando necesitas una guardia, la única que hay es pública (la cual de todas maneras tenes que pagar porque si no, no te atienden pase lo que pase). Tampoco hay ningún problema en ir a una pública. El problema es que, al estar todo mal constituido, este sistema se colapsa“.

Finalmente, la esposa del futbolista criticó la burocracia médica francesa: “Ayer había miles de enfermeras, discúlpenme, pero para nada, y solo un médico. Cuando hay personal por demás que no te facilita ninguna urgencia, solo te toman datos y generan un pasamano hasta luego de horas y horas poder llegar al doctor. Lo correcto sería que no te tomen el pelo hora tras hora con un menor“.

Tras el tenso episodio, Yaz llevó tranquilidad a sus seguidores y detalló lo ocurrido para evitar especulaciones: “Gemmi está bien, gracias a Dios, al increíble papá que tiene y al club que nos ayudó. Se tiró del cambiador y se golpeó la cabeza. Los clásicos accidentes domésticos de los que hablan, pero al estar sola en el exterior, todo se complica más”.

Pese al mal trago, la pequeña no sufrió complicaciones mayores y ya se recupera en su hogar junto al futbolista, quien apenas horas antes había sido figura con una asistencia en el triunfo de su equipo ante Mónaco por la Copa de Francia.

