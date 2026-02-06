Ignacio Schor se fue libre de Platense, club en el que terminó su formación, hizo su estreno profesional y ascendió a Primera División, en el cierre del mismo año en que conquistó el histórico título en el Apertura 2025 de la Copa de la Liga Profesional, venciendo en la final a 1-0 a Huracán y habiendo dejando en el camino a Racing, River y San Lorenzo.

Aunque sonó para reforzar a Talleres de Córdoba en el fútbol argentino y a Independiente Santa Fe de Bogotá en Colombia, finalmente se confirmó su llegada a la Agrupación Deportiva Ceuta, equipo que actualmente ocupa la décima posición en la Segunda División de España en una temporada en que el principal objetivo era lograr la permanencia.

Tan inesperado fue el desenlace del mercado de pases para Schor que el propio diario español As lo calificó de “fichaje raro” en el titular con el que hizo anuncio de la contratación que ya fue confirmada de manera oficial por el club de la península tingitana.

“Schor ha sido pretendido por algunos clubes sudamericanos que participarán en la próxima edición de la Copa Libertadores, pero finalmente se ha decantado por nuestro proyecto. Se trata de un futbolista muy constante, rematador y que lucha cada pelota como si fuera la última. Desde el Club estamos muy agradecidos por el interés mostrado por Schor por venir a Ceuta y estamos confiados de que la afición va a disfrutar mucho de sus actuaciones. ¡Bienvenido a tu casa, Ignacio!”, se expresó desde Ceuta para darle la bienvenida y presentarlo oficialmente ante los hinchas.

El acuerdo se había cerrado antes del 2 de febrero, fecha en la que cerró el mercado de pases en España, pero recién este viernes se hizo oficial su incorporación al equipo con un contrato de 18 meses, hasta finales de junio de 2027.

El paso de Schor por las inferiores de River

Tras coronarse campeón del Apertura 2025 con Platense, club al que arribó en 2015 para hacer los últimos años de su etapa formativa, Ignacio Schor recordó su paso por las inferiores de River, donde no fue tenido en cuenta. “Me acuerdo cuando me dejan libre de River, que para mi fue un dolor inmenso, porque yo vivía cerca, iba al colegio, tenía a todos mis amigos ahí”, contó.

Y agregó: “Cuando le tuve que contar a mi mamá que ya no era jugador fue un dolor inmenso. Yo tenía que volver al colegio, al instituto, y todos mis compañeros seguían jugando y yo no. La verdad que hay veces que es difícil. Esas decisiones que uno toma de seguir jugando, de madurar cuando uno es chico que te toca eso, pero todo se cumple en la vida”.

Data clave