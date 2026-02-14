Es tendencia:
Atlético de Madrid

El drástico cambio de planes de Atlético de Madrid con Nico González a cuatro meses del Mundial

Hay un responsable ineludible de que Diego Simeone pudiera reducir los minutos para el argentino en los meses finales de la temporada europea.

Por Juan Ignacio Portiglia

Atlético de Madrid podría devolver a Nico González a Juventus.

Con Atlético de Madrid muy cerca de hacer valer la opción de compra obligatoria de Nicolás González a Juventus, que se había dejado sujeta a una cantidad específica de participaciones a lo largo de la temporada, fijada en 32 millones de euros; podría tener lugar un cambio de planes inesperado para todas las partes.

Según avanzó el periodista italiano Matteo Moretto, convocado habitual de Lionel Scaloni a la Selección Argentina, el destino de Nico ha quedado ahora ligado al de Ademola Lookman, flamante refuerzo Colchonero que encajó de entrada en los planes de Diego Simeone, con tres titularidades, dos goles y dos asistencias.

La irrupción estelar del nigeriano en Atlético de Madrid podría reducir considerablemente la cantidad de minutos en cancha del argentino, a quien ven como uno de los principales sacrificados para que este se consolide como titular. Y si la participación de González cae de manera drástica, los objetivos fijados en el contrato de cesión podrían no llegar a cumplirse.

El acuerdo entre Juventus y el Atlético de Madrid se formalizó mediante un préstamo por un valor aproximado de un millón de euros, con una opción de compra de 32 millones de euros, que sería obligatoria al alcanzar el jugador un 60 por ciento de los partidos de la temporada disputando al menos 45 minutos.

Lookman acumula dos goles y dos asistencias en tres partidos como Colchonero. (Getty).

Nico González todavía no cumple con ese requisito y corre riesgo de no hacerlo si termina siendo relegado. Esto no significa que los clubes pudieran renegociar las condiciones de una transferencia definitiva, aunque en ese caso no sucederá hasta final de temporada. Y si nada de eso sucede, el jugador deberá regresar a Juventus, donde tiene contrato hasta junio de 2029.

Simeone, enamorado de Lookman

Julián Álvarez sorprendió al definirse con una sola palabra tras las críticas en Atlético de Madrid

Ya desde la presentación estelar de Ademola Lookman con la camiseta de Atlético de Madrid, en la goleada ante Betis por Copa del Rey, Simeone se mostró encantado con el nuevo refuerzo del equipo. “Sus características hablan por sí solas. Es un futbolista diferente a todos los que tenemos”, expresó en rueda de prensa.

Y agregó: “Es más especialista en duelos uno contra uno que en juego asociativo, aunque lo tiene. Eso nos permite poder jugar con distintas posiciones. Nos estamos conociendo de a poco y hoy tuvo un impacto muy bueno en el equipo. El equipo lo sintió y creo que él se sintió bien. Ojalá que lo podamos ayudar a ser mejor futbolista aún y que él nos ayude a que crezcamos como equipo”.

Data clave

  • El Atlético de Madrid pactó una opción de compra de 32 millones de euros.
  • Nicolás González debe jugar el 60 por ciento de partidos para activar la compra obligatoria.
  • Ademola Lookman registra dos goles y dos asistencias en sus primeras tres titularidades.
Juan Ignacio Portiglia
Juan Ignacio Portiglia

Palabra autorizada

jpasman
Toti Pasman

¿Ciclo cumplido para Gallardo? River está desorientado

ggrova
German García Grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

