Durante las últimas horas del mercado de pases de mitad de año, Atlético de Madrid cerró justo antes de la bocina la contratación de Nicolás González. Por pedido expreso de Diego Simeone, los dirigentes aceleraron y ficharon al polifuncional, que ahora es protagonista de una situación particular. Es que está cada vez más cerca de obligar a desembolsar 32 millones de euros.

Las características del zurdo aplican a la perfección al esquema y las estrategias del Cholo y es por eso que insistió con su incorporación. Sin embargo, la negociación a las apuradas con Juventus no se trató de una compra-venta definitiva, sino que fue una cesión con opción de compra que podría transformarse en obligación siempre y cuando se cumplan objetivos.

Lo cierto es que si González juega 45 minutos o más en 10 de los 21 partidos restantes por LaLiga, Atlético de Madrid debe pagar 32 millones de euros. En ese caso hipotético pero muy probable, el conjunto rojiblanco fichará definitivamente al argentino y dejará de ser un préstamo para pasar a ser oficialmente jugador del club con contrato vigente hasta junio de 2030.

Nicolás González, futbolista argentino de Atlético de Madrid.

Cuando el Aleti y la Vecchia Signora llegaron a un acuerdo por Nico a contrarreloj, pactaron que si disputaba 45 minutos o más en el 60% de los partidos restantes de LaLiga, sería una obligación de compra. Como ya habían transcurrido 3 jornadas domésticas para ese entonces, se apuntaban a 21 de 35 encuentros. Y a esta hora, está cada vez más cerca de convertirse en una realidad.

Un detalle a tener en cuenta es que, para Simeone, González es titular. Por sus características que lo diferencian del resto, el Cholo lo tiene muy bien considerado y, salvo excepciones, habitualmente juega más minutos de la cantidad en cuestión. De esta manera, cada fin de semana que transcurre está a un paso más cerca del objetivo para que se transforme en una compra.

Desde que arribó a la institución colchonera a principios de septiembre procedente de Juventus de Italia, Nicolás González disputó un total de 19 partidos oficiales con la camiseta de Atlético de Madrid. En ese lapso de tiempo, convirtió 1 gol y no repartió ninguna asistencia hasta el momento. Sin embargo, es clave para Simeone en el armado táctico del equipo y se quedará.

