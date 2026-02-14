Es tendencia:
Julián Álvarez sorprendió al definirse con una sola palabra tras las críticas en Atlético de Madrid

Durante un momento de distensión junto a sus compañeros, la Araña protagonizó un video viral en el que elige un particular adjetivo para autodescribirse.

Por Bruno Carbajo

Julián Álvarez, la figura argentina de Atlético de Madrid.
Julián Álvarez, la figura argentina de Atlético de Madrid.

La presión de ser una figura no es una carga sencilla. Y Julián Álvarez lo corroboró recientemente en Atlético de Madrid ante los cuestionamientos por la sequía goleadora que rompió el pasado jueves ante Barcelona. Pero mientras el argentino ya intenta dejar atrás los cuestionamientos de un sector de la hinchada, se viralizó un llamativo fragmento que lo tuvo como protagonista al tener que autodefinirse.

La situación se dio mientras la Araña jugaba al “impostor”, un juego que se convirtió en tendencia durante los últimos meses, junto a sus compañeros Nahuel Molina, Thiago Almada, Giuliano Simeone y el popular streamer argentino, Davoo Xeneize. La dinámica consistía en describir a un personaje sin que el participante infiltrado lo descubriera, y lo curioso fue que el protagonista a adivinar era el propio Julián.

Una palabra que hizo ruido

Luego de que Molina lanzara el término “campeón” para dar una pista, llegó el turno del ex River. Antes de lanzar su término, el delantero se atajó con una sonrisa cómplice: “Entiéndanla, no se me rían“. Acto seguido, eligió autodefinirse con una sola palabra: “Infravalorado“.

Si bien el contexto invitaba al humor y a la distensión entre amigos, el adjetivo retumbó con fuerza en las redes sociales. Es que, aunque sea en tono de broma, resulta paradójico que un campeón del mundo y bicampeón de América, figura indiscutida en el ataque del Colchonero y que fue vinculado con PSG, Arsenal o Barcelona, abra la puerta a su sensación de no recibir el valor que merece. En esa misma se encontrarían cientos de fanáticos, ya que más de 25 mil usuarios le dieron ‘me gusta’ a la secuencia.

De todas formas, el juego continuó con definiciones que dejan en claro la positiva percepción que tienen sus compañeros sobre Julián. Por un lado, Simeone destacó su despliegue físico al calificarlo como un jugador de “7 pulmones“. Luego, Almada apeló a la nostalgia al elegir el nombre “Muñeco Gallardo“, en referencia al entrenador que lo acompañó en sus inicios en River.

La redención en la Copa del Rey: el “cariño” que necesitaba

Casualmente, esta llamativa autopercepción de Julián salió a la luz casi en simultáneo con su tan ansiada vuelta al gol. Este jueves, el Atlético aplastó 4-0 al Barcelona en el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey, y Julián fue el encargado de decorar la histórica goleada.

Se trató de su primer grito en lo que va del 2026, poniéndole punto final a una sequía que había despertado impaciencia entre los hinchas. “Era algo que necesitaba, un poco de cariño, de amigarme con el arco”, confesó el delantero, confesó el delantero, con la misma sinceridad que utilizó para ponerse la etiqueta de la infravaloración.

Datos clave

  • Julián Álvarez rompió su sequía goleadora con el Atlético de Madrid ante el Barcelona.
  • El delantero se autodefinió como “infravalorado” durante un juego con el streamer Davoo Xeneize.
  • Nahuel Molina, Thiago Almada y Giuliano Simeone participaron del video viral junto al exjugador de River.
