El DT de Girona avisó qué falta para que Diablito Echeverri pueda debutar este viernes ante Espanyol: “No sé si llegarán o no”

Tras un inicio de año con doblete de victorias que ayudaron a salir de los puestos de descenso en LaLiga de España, Girona afrontará este viernes una visita de alto riesgo al Espanyol de Barcelona para la que esperan poder contar por primera vez con Claudio Echeverri, jugador que llegó cedido por Manchester City tras la cancelación de su préstamo en Bayer Leverkusen.

El argentino, que llegó a coquetear con un regreso a River, no había podido ser inscripto por encontrarse completo en el club el cupo de extranjeros, algo que el propio entrenador Míchel terminó de confirmar este jueves que está a punto de solucionarse. La salida necesaria del colombiano John Elmer Solís rumbo al Birmingham inglés está casi hecha y será la solución en ese sentido, aunque no la certeza de que El Diablito jugará mañana.

El DT, que esperará hasta último momento para dar a conocer la convocatoria, explicó que para ello todavía hay un asunto burocrático que resolver. “Tenemos jugadores con molestias y algún otro que puede llegar. Veremos mañana si pueden estar con el equipo. La salida de Solís está casi hecha y por eso esperamos los papeles de Echeverri, no sé si llegarán o no. Soy optimista”, dijo en rueda de prensa.

Entonces, así como Míchel dejó clara su intención de incluir a Echeverri en la nómina, hizo saber que todavía no están todos los documentos en regla para que así sea. Si se resuelve, el argentino podrá hacer su debut absoluto en el Girona este viernes desde las 17.00 en Cornellá.

Con buenas sensaciones desde lo deportivo en el inicio de 2026, el DT también hizo su análisis sobre cómo viene y continuará desarrollándose el mercado de pases de invierno europeo para Girona, que espera le permita contar con una plantilla más competitiva de la que tuvo en la primera mitad de la temporada.

“Estamos pendientes de la salida de Livakovic y ha de venir un portero. En el centro del campo han de venir dos por la salida de Solís. Ya está. Estaba la posibilidad de poder traer un defensa más, que pudiese jugar de central y lateral izquierdo, pero el mercado no es fácil en estas fechas”, comenzó diciendo.

Y agregó: “Tenemos a Claudio Echeverri para la zona ofensiva, que esperemos que mañana pueda estar. Esas son, más o menos, las posiciones a cubrir. La competición no marca las diferentes situaciones que tenemos como club para seguir creciendo. Queremos jugadores que sean propiedad o que nos den un salto de calidad y nos permitan crecer en estos seis meses”.

El nuevo clásico

Sobre la rivalidad especial que se ha dado con el Espanyol desde que Girona se instaló en LaLiga, Míchel señaló: “Partido especial, todo el mundo lo sabe. Pero no son más que tres puntos importantes para ellos y para nosotros. Cada uno lucha por lo suyo y tengo la sensación de que ellos necesitan los puntos para seguir arriba y nosotros para seguir dando pasos hacia delante. Debemos ser capaces de competir ante rivales como ellos, que están en un gran momento”.

