Las condiciones que le impusieron en Atlético de Madrid a Diego Simeone para continuar como DT

No hay dudas de que Diego Simeone transformó al Atlético de Madrid. El Colchonero pasó de ser uno del pelotón de clubes (junto al Valencia, Athletic Club, Sevilla y Real Betis) que estaban muy por detrás del Real Madrid y Barcelona a instalarse definitivamente como el tercer equipo más importante de España y ser uno de los equipos más fuertes de Europa, siendo un habitué en la Champions League, algo que no pasaba antes de su arribo en 2011.

No obstante, ya van 15 temporadas ininterrumpidas de Cholo al mando del plantel y el desgaste se empieza a palpar en las oficinas del Estadio Metropolitano. Además, la directiva, que le agradece todo el trabajo realizado en la última década y media, no descarta que sea necesario un cambio para volver a pegar el salto y pelearle cara a cara al Culé y al Merengue.

Tanto es así que, conforme a El Desmarque, las autoridades ya le habrían impuesto condiciones a Diego Simeone, para lo que resta de la temporada (en la que ya saben que no pelearán por el título de LaLiga porque ya quedó a 13 puntos del Barcelona), en función de su continuidad como entrenador del Atlético de Madrid.

Por un lado, quieren volver a ser campeones, luego de la consagración en LaLiga 2020/2021. Y para cumplirlo, ven que lo más viable es la Copa del Rey, en donde el Atleti chocará con el Barça en la Semifinal (ida en el Metropolitano este jueves 12 de febrero, la vuelta el 3 de marzo en el Camp Nou). Si avanza, se cruzará en la Final con Athletic Club de Bilbao o la Real Sociedad.

Y por el otro, le exigen superar al Brujas en la instancia de los Play Off, en la cual dirimirá uno de los puestos para los Octavos de Final de la Champions League vigente. Además, claro está, desean mantenerse entre el tercer y cuarto puesto de la clasificación de la liga española para sostener su cupo en la máxima competencia europea en su edición de la próxima temporada.

Los títulos de Diego Simeone al frente del Atlético de Madrid

En total, Diego Simeone, por lo menos por el momento, ganó 8 títulos como entrenador del Atlético de Madrid. Las Ligas 2013/2014 y 2020/2021, la Copa del Rey 2013, la Supercopa de España 2014, las ediciones 2011/2012 y 2017/2018 de la Europa League y las Supercopas de Europa 2012 y 2018 (esta última ganada al Real Madrid).

