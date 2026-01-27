La Comisión Europea aprobó el proyecto del Atlético de Madrid que incluye a Julián Alvarez

El Atlético de Madrid ya no tiene obstáculos para dar el gran paso que hace rato estaba esperando. La inclusión de un fondo de inversión que le permita, principalmente, ampliar su infraestructura y aumentar la cantidad de figuras en su plantel principal, todo en función de achicar lo más posible la brecha con su vecino y eterno archirrival, Real Madrid.

La idea, en resumen, es terminar la ciudad deportiva que ya empezó a construir en los alrededores del Estadio Metropolitano y rodear de la mejor manera posible a Julián Alvarez, a quien ven como la estrella que puede catapultar al Colchonero hacia la consagración en la UEFA Champions League, la deuda histórica de la institución en el plano deportivo.

Para todo esto, el Atlético de Madrid inició una negociación con la firma estadounidense Apollo, la cual fue aprobada en las últimas horas por la Comisión Europea para adquirir entre el 55 y 57 por ciento del club. Además, tendra el control exclusivo legal, lo que les permite tomar las decisiones estratégicas finales sin depender de otros socios.

De igual modo, Miguel Ángel Gil Marín, hasta entonces propietario, y Enrique Cerezo, presidente, no salen por completo. Retendrán una participación minoritaria, pero significativa (Gil Marín se quedaría con cerca del 25% y Cerezo con un 3% aproximadamente) y, muy importante, mantendrán sus cargos de gestión (CEO y Presidente) en esta nueva etapa.

Asimismo, el Atlético de Madrid repunta su valor, el cual llegará, aproximadamente, a los 2.500 millones de euros.

El comunicado de la Comisión Europea sobre la adquisición del Club Atlético de Madrid por Apollo Funds

”La Comisión Europea ha aprobado, en virtud del Reglamento de concentraciones de la UE, la adquisición del control exclusivo del Club Atlético de Madrid, S.A.D. de España por Apollo Capital Management, L.P. («Apollo Funds») de los Estados Unidos. La transacción se refiere principalmente a la propiedad de clubes de fútbol y la participación en competiciones de fútbol españolas e internacionales”, reporta el comunicado emitido por dicha entidad este martes 27 de enero.

Además, añade: ”La Comisión concluyó que la transacción notificada no plantearía problemas de competencia, dado que las empresas no operan en los mismos mercados o en mercados relacionados verticalmente. La operación notificada se examinó con arreglo al procedimiento simplificado de examen de las concentraciones”.

